Fonte Judith, no bairro Alto, em TeresópolisDivulgação
Fonte Perpétuo
Fonte 7 Tanques
Fonte Judith
Fonte Santa Ângela
Fonte Santa
Fonte São Sebastião
Fonte Saúde
Fonte Taumaturgo
Fonte Amélia
Fonte Granja Guarani
Pacientes podem agendar consultas pelo SUS até dezembro em Teresópolis
Antecipação de agenda acontece nos atendimentos realizados no Centro Médico do HCTCO
Quatro fontes estão impróprias para consumo emTeresópolis
Secretaria orienta população a filtrar, ferver ou clorar a água das fontes próprias antes de beber
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Festa acontece de 25 a 27 de setembro, com operação especial de ônibus para Albuquerque
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Teresópolis tem vagas em três cursos no Vestibular Cederj 2027/1
Inscrições para graduação gratuita vão até 29 de outubro; polo local oferece cursos da UERJ e da UNIRIO
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