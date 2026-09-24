Fonte Judith, no bairro Alto, em Teresópolis - Divulgação

Fonte Judith, no bairro Alto, em TeresópolisDivulgação

Publicado 24/09/2026 15:26 | Atualizado 24/09/2026 17:42

A Secretaria Municipal de Saúde de Teresópolis divulgou o resultado da análise microbiológica da água de 12 fontes da cidade. As amostras foram coletadas na última quinta-feira (17) e analisadas pelo Laboratório Bacteriológico de Análise de Água para Consumo Humano, da própria Secretaria de Saúde.

De acordo com o resultado, quatro fontes apresentaram condições impróprias para consumo: Tijuca, Taumaturgo, Amélia e Granja Guarani.

As demais fontes analisadas foram consideradas próprias para consumo, segundo o exame microbiológico. São elas: Brahma, Perpétuo, 7 Tanques, Judith , Santa Ângela, Santa, São Sebastião e Saúde.

A Secretaria alerta, no entanto, que a qualidade da água das fontes pode sofrer alterações em razão de mudanças climáticas e das condições do ambiente no entorno dos locais. Por isso, a orientação aos usuários é que a água seja sempre fervida ou filtrada e clorada antes do consumo.

Após a filtração, a recomendação é acrescentar duas gotas de hipoclorito de sódio a 2,5% (água sanitária) para cada litro de água. Em seguida, é necessário aguardar 30 minutos antes de utilizar a água.

Segundo a Secretaria de Saúde, o procedimento segue as orientações da Portaria 2.914/2011, do Ministério da Saúde, que estabelece normas para o controle e a vigilância da qualidade da água destinada ao consumo humano.

Monitoramento é realizado periodicamente

O acompanhamento da qualidade microbiológica das águas das fontes é realizado por uma equipe do Programa Vigiágua, ligado à Divisão de Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde.

O monitoramento é feito periodicamente, conforme determinação do Ministério da Saúde, com o objetivo de verificar se a água disponibilizada à população atende aos padrões e às normas estabelecidos pela legislação vigente.

Resultado das análises

Próprias para consumo:

Fonte Brahma

Fonte Perpétuo

Fonte 7 Tanques

Fonte Judith

Fonte Santa Ângela

Fonte Santa

Fonte São Sebastião

Fonte Saúde

Impróprias para consumo:

Fonte Tijuca

Fonte Taumaturgo

Fonte Amélia

Fonte Granja Guarani

A Secretaria reforça a importância dos cuidados no tratamento da água antes do consumo, especialmente porque a qualidade microbiológica pode variar de acordo com as condições ambientais e climáticas.