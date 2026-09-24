Entre as especialidades que estão com agenda aberta estão Endocrinologia, Otorrinolaringologia, Obstetrícia (pré-natal e alto risco), Anestesiologia, Pneumologia (pós-Covid), Gastroenterologia, Cardiologia, Pediatria, Clínica Médica, Ortopedia (especialidades) e Risco CirúrgicoImagem de magnifica
Flautista Lincoln Sena se apresenta no Teatro Feso no dia 2 de outubro
Renomado músico da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo sobe ao palco junto da Orquestra da Feso Pro Arte
Pacientes podem agendar consultas pelo SUS até dezembro em Teresópolis
Antecipação de agenda acontece nos atendimentos realizados no Centro Médico do HCTCO
Quatro fontes estão impróprias para consumo emTeresópolis
Secretaria orienta população a filtrar, ferver ou clorar a água das fontes próprias antes de beber
João Gomes, Léo Foguete e Naiara Azevedo animam a FEPORT
Festa acontece de 25 a 27 de setembro, com operação especial de ônibus para Albuquerque
Entidades convocam população para debater concessão da BR-116 em Teresópolis
Reunião aberta com ANTT e EcoRioMinas será realizada no dia 29 de setembro, na CDL
Teresópolis tem vagas em três cursos no Vestibular Cederj 2027/1
Inscrições para graduação gratuita vão até 29 de outubro; polo local oferece cursos da UERJ e da UNIRIO
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