Entre as especialidades que estão com agenda aberta estão Endocrinologia, Otorrinolaringologia, Obstetrícia (pré-natal e alto risco), Anestesiologia, Pneumologia (pós-Covid), Gastroenterologia, Cardiologia, Pediatria, Clínica Médica, Ortopedia (especialidades) e Risco Cirúrgico - Imagem de magnifica

Entre as especialidades que estão com agenda aberta estão Endocrinologia, Otorrinolaringologia, Obstetrícia (pré-natal e alto risco), Anestesiologia, Pneumologia (pós-Covid), Gastroenterologia, Cardiologia, Pediatria, Clínica Médica, Ortopedia (especialidades) e Risco CirúrgicoImagem de magnifica

Publicado 24/09/2026 15:33

Os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) já podem realizar o agendamento de primeiras consultas e retornos ambulatoriais para atendimentos até dezembro de 2026 no Centro Médico do HCTCO, em Teresópolis.

A abertura antecipada da agenda permite que os pacientes organizem seus atendimentos com mais antecedência, evitando a necessidade de aguardar a abertura de novas vagas no primeiro dia útil de cada mês, quando tradicionalmente há maior procura pelos serviços.

Entre as especialidades que estão com agenda aberta estão Endocrinologia, Otorrinolaringologia, Obstetrícia (pré-natal e alto risco), Anestesiologia, Pneumologia (pós-Covid), Gastroenterologia, Cardiologia, Pediatria, Clínica Médica, Ortopedia (especialidades) e Risco Cirúrgico.

Para Cirurgia e Ortopedia Geral, estão disponíveis somente agendamentos de consultas de retorno.

Agendamento com antecedência

Os pacientes podem realizar a marcação presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no Centro Médico, localizado na Rua Carmela Dutra, 256, em Agriões.

Também é possível obter informações e realizar o agendamento pelos telefones (21) 2152-4926 e (21) 2643-3200.

Para as especialidades que não estão incluídas na relação, as solicitações de marcação devem ser feitas diretamente junto à Secretaria Municipal de Saúde, seguindo o fluxo normalmente utilizado pela rede pública.

A orientação é que os usuários verifiquem previamente a especialidade necessária e busquem o serviço de agendamento para garantir o atendimento dentro do período disponível.