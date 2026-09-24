Programa ainda precisa ser regulamentado por decretoBruno Nepomuceno /PMT
A parcela mínima será de R$ 120. O atraso de três parcelas, consecutivas ou alternadas, poderá resultar na perda dos benefícios concedidos pelo programa.
O REFIS contempla IPTU, ISSQN, multas por infração e outras taxas municipais em atraso até 2025, estejam ou não inscritas em dívida ativa.
Como aderir
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