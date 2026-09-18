Apreensão de cocaína e crack pela P2 é registrada na 110ª DP - Foto: Reprodução da Internet

Apreensão de cocaína e crack pela P2 é registrada na 110ª DPFoto: Reprodução da Internet

Publicado 18/09/2026 06:00





A ação ocorreu na noite desta quarta-feira (16), após os policiais receberem informações sobre uma possível movimentação relacionada ao tráfico de drogas nas proximidades de uma quadra poliesportiva, na Rua Zenóbio da Costa.



Fuga termina com mochila escondida sob roupas

Durante a averiguação, segundo o registro policial, os agentes identificaram um homem que carregava uma mochila. Ao perceber a aproximação da equipe, ele teria fugido e, durante o trajeto, passado o objeto para outro indivíduo.



O segundo homem entrou em uma residência com a mochila. Os policiais conseguiram localizá-lo no imóvel e, conforme a ocorrência, encontraram a embalagem escondida sob uma pilha de roupas.



Dentro dela havia 20 pinos de cocaína, com valor informado de R$ 20 por unidade, além de oito pedras de crack, avaliadas em R$ 15 cada.



A ocorrência, no entanto, ainda teria outra etapa. Uma fuga interrompida por uma troca de mãos acabou levando policiais militares a uma quantidade maior de drogas em Teresópolis . Uma mochila que teria sido entregue por um homem a outro durante uma tentativa de escapar da abordagem levou a equipe do Serviço Reservado da Polícia Militar, a P2, até um imóvel no bairro São Pedro. A ocorrência terminou com 230 unidades de cocaína, 88 pedras de crack e R$ 740 em dinheiro apreendidos.A ação ocorreu na noite desta quarta-feira (16), após os policiais receberem informações sobre uma possível movimentação relacionada ao tráfico de drogas nas proximidades de uma quadra poliesportiva, na Rua Zenóbio da Costa.Durante a averiguação, segundo o registro policial, os agentes identificaram um homem que carregava uma mochila. Ao perceber a aproximação da equipe, ele teria fugido e, durante o trajeto, passado o objeto para outro indivíduo.O segundo homem entrou em uma residência com a mochila. Os policiais conseguiram localizá-lo no imóvel e, conforme a ocorrência, encontraram a embalagem escondida sob uma pilha de roupas.Dentro dela havia 20 pinos de cocaína, com valor informado de R$ 20 por unidade, além de oito pedras de crack, avaliadas em R$ 15 cada.A ocorrência, no entanto, ainda teria outra etapa.

Informação na delegacia aponta para segundo endereço

Durante o atendimento na delegacia, o primeiro envolvido, identificado pelas iniciais C.S.F., teria informado aos policiais que havia mais material entorpecente em outro imóvel onde estaria residindo.



A equipe seguiu até o endereço indicado e contou com a presença da mãe do suspeito, que, de acordo com o registro policial, autorizou a entrada dos agentes na residência.



No local, os policiais encontraram uma bolsa que guardava uma quantidade bem maior de entorpecentes. Segundo a PM, foram localizadas 210 cápsulas de cocaína, 80 pedras de crack e R$ 740 em dinheiro.



Somadas as duas apreensões, a ocorrência contabilizou 230 unidades de cocaína e 88 pedras de crack, além do dinheiro em espécie. Todo o material foi encaminhado para a delegacia e formalmente apreendido.



Dois envolvidos são levados para a delegacia

C.S.F. foi autuado por tráfico ilícito de entorpecentes. O segundo envolvido, identificado apenas pela inicial D., foi apreendido por fato análogo ao crime de tráfico de drogas.



A ocorrência foi registrada sob o RO 110-07922/26. De acordo com o registro, a ação começou às 18h14 e terminou às 21h45.



A Polícia Militar orienta que informações sobre crimes podem ser repassadas de forma anônima pelo telefone (21) 2742-7755.



A apreensão ocorreu durante uma ação voltada ao combate ao tráfico de drogas no bairro São Pedro. As circunstâncias descritas na matéria têm como base o registro da ocorrência policial.





