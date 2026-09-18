Teresópolis recebe mutirão do Procon para negociação de dívidas Divulgação

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Jannaina Costa
Moradores de Teresópolis com dívidas em atraso poderão buscar condições especiais para regularizar sua situação financeira durante o 4º Mutirão Estadual de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira. A iniciativa, promovida pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (SEDCON) e do Procon-RJ, acontecerá no município entre os dias 22 e 24 de setembro.
Na cidade, o atendimento presencial será realizado das 9h às 14h, no 2º Ofício de Justiça, localizado na Travessa Ranulfo Féo, nº 36, sala 115, no bairro Várzea. A mobilização integra uma programação estadual que contempla diversos municípios do interior e da Região Metropolitana.
Mais de 40 empresas participantes e orientações
O mutirão reunirá mais de 40 empresas e instituições de diversos setores, incluindo bancos, concessionárias de serviços essenciais, operadoras de telefonia e redes do varejo. A proposta é aproximar consumidores e credores para facilitar acordos com descontos que podem chegar a até 99%, além de opções de parcelamento e novas formas de pagamento.
Além da renegociação de débitos, a ação oferecerá orientação financeira e esclarecimentos sobre a Lei do Superendividamento, mecanismo voltado a auxiliar cidadãos que enfrentam dificuldades para quitar suas obrigações sem comprometer a renda básica.
O que levar
Para ser atendido, é necessário apresentar documento oficial com foto e CPF. É recomendável também levar comprovantes de residência e documentos referentes aos débitos, como faturas, boletos ou contratos.
Serviço
Evento: 4º Mutirão Estadual de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira
Data: 22, 23 e 24 de setembro de 2026
Horário: Das 9h às 14h
Local: 2º Ofício de Justiça — Travessa Ranulfo Féo, nº 36, sala 115, Várzea — Teresópolis/RJ
Atendimento: Gratuito