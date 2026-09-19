Equipes da Defesa Civil estão atentas, monitorando o clima e alertando a população para evitar transtornos. - Foto Defesa Civil/Reprodução

Equipes da Defesa Civil estão atentas, monitorando o clima e alertando a população para evitar transtornos. Foto Defesa Civil/Reprodução

Publicado 19/09/2026 13:43

A Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro padece com uma sequência de dias seguidos de chuva transformando a rodovia RJ-134, no trecho de terra batida que corta o Vale do Paquequer (segundo distrito de Teresópolis), em um denso lamaçal. Embora tenha havido uma trégua, com dia de sol neste sábado (19), as nuvens estão carregadas e a Defesa Civil Municipal se mantém de prontidão.

A previsão é que pode acontecer chuva leve ou pancadas esparsas no período da tarde e da noite, e que a instabilidade deve retornar com força no início da semana com probabilidade maior de temporais isolados. O tráfego na região segue altamente prejudicado e sob monitoramento constante do Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro (DER-RJ).

O estado crítico do trecho da rodovia afetou gravemente a rotina dos moradores da localidade de Viana, impedindo até o deslocamento de muitos para o trabalho e provocando o atolamento de veículos. O impacto mais severo foi sentido nessa semana: inclusive, vans do transporte escolar não conseguindo transitar com segurança devido ao risco de atolamento.

DIFICULDADES - No emergencial, para conter a crise, o governo municipal realizou uma intervenção com o nivelamento da pista e a aplicação de brita.

O DER-RJ iniciou frentes de obras visando reforçar a estrutura do piso da estrada e tentar restabelecer as condições mínimas de trafegabilidade.

No entanto, o órgão pontua que a persistência do mau tempo tem dificultado a execução dos trabalhos, o que impede a definição de um prazo exato para a conclusão definitiva dos reparos. A Defesa Civil reforça que as expectativas para os próximos dias sugerem atenção especial de moradores e motoristas.

Os boletins meteorológicos locais apontam que a umidade e a instabilidade seguirão presentes na Região Serrana ao longo da semana, mantendo o solo saturado e o risco de novos deslizamentos em áreas de encosta. Para caso de emergência, a Defesa Civil disponibiliza o telefone 199 ou (21) 2742-7025, além do WhatsApp para alertas e informações (21) 98115-0199.