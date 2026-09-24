O Cederj tem polos espalhados por todo o Estado - divulgação

O Cederj tem polos espalhados por todo o Estadodivulgação

Publicado 24/09/2026 10:01

Moradores de Teresópolis que pretendem ingressar em uma universidade pública podem participar do Vestibular Cederj 2027/1. As inscrições estão abertas até 29 de outubro e incluem oportunidades para cursos de graduação gratuitos oferecidos por instituições públicas de ensino superior do Estado do Rio de Janeiro.

No polo de Teresópolis, os candidatos podem concorrer a vagas em três graduações: Licenciatura em Geografia e Licenciatura em Pedagogia, pela UERJ, e Licenciatura em Turismo, pela UNIRIO. O polo funciona no antigo CIEP José Olímpio, na Rua Ulisses Ferreira Mendes Souto, e oferece estrutura de apoio aos estudantes dos cursos do consórcio.

Em todo o estado, o Vestibular Cederj 2027/1 reúne 7.165 vagas em 16 cursos, com participação de oito instituições públicas: CEFET/RJ, IFF, UENF, UERJ, UFF, UFRJ, UFRRJ e UNIRIO. Os cursos são oferecidos nos formatos a distância e semipresencial, com atividades presenciais obrigatórias nos polos, conforme as características de cada graduação.

Como participar

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet até 29 de outubro. A taxa é de R$ 89,90, com pagamento conforme o calendário do processo seletivo. A prova presencial está prevista para 6 de dezembro.

Uma das possibilidades previstas no processo seletivo é o aproveitamento da nota do Enem para determinadas instituições e modalidades, de acordo com as regras estabelecidas no edital.

Polo de Teresópolis

Endereço: antigo CIEP José Olímpio – Rua Ulisses Ferreira Mendes Souto, 2

Telefone: (21) 3641-0846 / 3641-5381

E-mail: polo-teresopolis@cecierj.edu.br

Cursos disponíveis:

Geografia – UERJ

Pedagogia – UERJ

Turismo – UNIRIO jannainacosta@gmail.com