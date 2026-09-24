O Cederj tem polos espalhados por todo o Estadodivulgação
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet até 29 de outubro. A taxa é de R$ 89,90, com pagamento conforme o calendário do processo seletivo. A prova presencial está prevista para 6 de dezembro.
Endereço: antigo CIEP José Olímpio – Rua Ulisses Ferreira Mendes Souto, 2
Telefone: (21) 3641-0846 / 3641-5381
E-mail: polo-teresopolis@cecierj.edu.br
Cursos disponíveis:
Geografia – UERJ
Pedagogia – UERJ
Turismo – UNIRIO jannainacosta@gmail.com
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