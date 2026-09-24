O Cederj tem polos espalhados por todo o Estadodivulgação

Mais artigos de Jannaina Costa
Jannaina Costa
Moradores de Teresópolis que pretendem ingressar em uma universidade pública podem participar do Vestibular Cederj 2027/1. As inscrições estão abertas até 29 de outubro e incluem oportunidades para cursos de graduação gratuitos oferecidos por instituições públicas de ensino superior do Estado do Rio de Janeiro. 
No polo de Teresópolis, os candidatos podem concorrer a vagas em três graduações: Licenciatura em Geografia e Licenciatura em Pedagogia, pela UERJ, e Licenciatura em Turismo, pela UNIRIO. O polo funciona no antigo CIEP José Olímpio, na Rua Ulisses Ferreira Mendes Souto, e oferece estrutura de apoio aos estudantes dos cursos do consórcio. 
Em todo o estado, o Vestibular Cederj 2027/1 reúne 7.165 vagas em 16 cursos, com participação de oito instituições públicas: CEFET/RJ, IFF, UENF, UERJ, UFF, UFRJ, UFRRJ e UNIRIO. Os cursos são oferecidos nos formatos a distância e semipresencial, com atividades presenciais obrigatórias nos polos, conforme as características de cada graduação. 
Como participar
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet até 29 de outubro. A taxa é de R$ 89,90, com pagamento conforme o calendário do processo seletivo. A prova presencial está prevista para 6 de dezembro. 
Uma das possibilidades previstas no processo seletivo é o aproveitamento da nota do Enem para determinadas instituições e modalidades, de acordo com as regras estabelecidas no edital. 
Polo de Teresópolis
Endereço: antigo CIEP José Olímpio – Rua Ulisses Ferreira Mendes Souto, 2
Telefone: (21) 3641-0846 / 3641-5381
E-mail: polo-teresopolis@cecierj.edu.br
Cursos disponíveis:
Geografia – UERJ
Pedagogia – UERJ
Turismo – UNIRIO jannainacosta@gmail.com
O cronograma completo, o edital e as regras para inscrição estão disponíveis na página oficial do Vestibular Cederj 2027/1. 
Você pode gostar
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.