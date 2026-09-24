Para o presidente do Sincomércio, Igor Edelstein, a participação das entidades e da população é fundamental para que as questões locais sejam consideradas nas decisões sobre o futuro da rodovia - Jannaina Costa

Para o presidente do Sincomércio, Igor Edelstein, a participação das entidades e da população é fundamental para que as questões locais sejam consideradas nas decisões sobre o futuro da rodoviaJannaina Costa

Publicado 24/09/2026 10:17

A sede da CDL Teresópolis recebe, no dia 29 de setembro, uma reunião participativa da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) sobre a concessão da BR-116 e de outros trechos administrados pela EcoRioMinas. O encontro será aberto à participação de empresários, representantes de entidades, usuários da rodovia, moradores e demais interessados.

A proposta é criar um espaço para apresentação de demandas, sugestões e questionamentos relacionados à concessão. Entre os temas que poderão ser levados à discussão estão investimentos, obras, manutenção, serviços prestados pela concessionária, mobilidade e condições da rodovia. A participação dos usuários também permitirá que questões vivenciadas no dia a dia da BR-116 sejam apresentadas diretamente à Agência responsável pela fiscalização do contrato.

A realização do encontro atende a uma demanda do Sincomércio de Teresópolis e de outras entidades locais, articulada por meio do deputado federal Hugo Leal, integrante da Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados.

“Queremos aproximar a ANTT e a concessionária das demandas do município e abrir espaço para que empresários, trabalhadores, moradores e usuários apresentem suas necessidades e preocupações. A participação das entidades e da população é fundamental para que essas questões sejam consideradas nas decisões sobre o futuro da rodovia. Agradeço ao deputado Hugo Leal pela intermediação e por ajudar a trazer essa discussão para Teresópolis”, afirmou Igor Edelstein, presidente do Sincomércio Teresópolis.

“É muito importante trazer essa agenda para perto de quem vive diariamente os efeitos e os desafios da rodovia. Empresários, trabalhadores, moradores e usuários da BR-116 têm demandas concretas que precisam ser ouvidas diretamente pela Agência. Essa reunião em Teresópolis cria justamente esse espaço de diálogo e participação”, afirmou Hugo Leal.

Também está prevista a participação de Delmo Pinho, assessor da Presidência da Fecomércio RJ, ex-secretário de Transportes do Estado do Rio de Janeiro e engenheiro. Ele preside o Conselho Empresarial de Logística e Transportes da Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ) e é conselheiro da Firjan.

A expectativa das entidades é ampliar a participação da sociedade na discussão sobre a concessão e reunir demandas relacionadas ao impacto da rodovia na mobilidade, na economia e na logística da Região Serrana.



Serviço

Reunião Participativa da ANTT sobre a concessão da EcoRioMinas

Data: 29 de setembro de 2026

Horário: das 14h às 18h

Local: CDL Teresópolis – Travessa Ranulfo Féo, nº 36, COB 1 e 2, Várzea

Participação: aberta ao público e presencial