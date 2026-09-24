Sena possui uma trajetória marcada por importantes premiações nacionais e internacionais, além de atuações como solista no Brasil e no exterior - Divulgação artista

Sena possui uma trajetória marcada por importantes premiações nacionais e internacionais, além de atuações como solista no Brasil e no exteriorDivulgação artista

Publicado 24/09/2026 17:55

No dia 2 de outubro, a Orquestra Feso Pro Arte se apresentará em uma nova edição da série Concertos de Gala com o renomado flautista Lincoln Sena. A apresentação vai acontecer no Teatro Feso, a partir das 20h, com ingressos já à venda no site da plataforma Sympla. Sob direção do maestro Leonardo Pinto, o concerto marca mais uma apresentação na temporada 2026 da Orquestra Feso Pro Arte. Desta vez, sobe também ao palco o flautista Lincoln Sena, músico da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) e integrante do Quinteto de Sopros Camargo Guarnieri. O flautista Lincoln Sena construiu sua trajetória musical desde os seis anos de idade, quando iniciou os estudos na Banda Amédio Venâncio da Costa, em São João da Barra (RJ). Bacharel em Flauta Transversal pela UFRJ e formado pela Academia de Música da Osesp, atualmente integra a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp), onde atua desde julho de 2025. Também integra o Quinteto de Sopros Camargo Guarnieri e já se apresentou como solista e músico de conjuntos em diferentes palcos do Brasil e do exterior. Sua formação inclui estudos com nomes como Odette Ernest Dias, Eduardo Monteiro, Afonso Oliveira, Cláudia Nascimento e Fabíola Alves, além de participações em importantes festivais e concursos de música. Serviço Os ingressos podem ser adquiridos no site da plataforma Sympla em: Sympla - Ingressos para Eventos, Teatros, Shows e mais . Os valores estão entre R$ 20,00 e R$ 40,00 para assentos na plateia e no balcão superior. jannainacosta@gmail.com

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