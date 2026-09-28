Equipamento no bairro Bom Retiro, agora, conta com 56 leitos - Roberto Ferreira/ PMT

Equipamento no bairro Bom Retiro, agora, conta com 56 leitos Roberto Ferreira/ PMT

Publicado 28/09/2026 12:27

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h Nathan Garcia Leitão, no Bom Retiro, em Teresópolis, voltou a funcionar nesta segunda-feira (28), após passar por obras de ampliação, reforma e reestruturação. A entrega oficial da unidade ocorreu no domingo (27), com a presença de autoridades municipais, representantes de instituições e moradores.

Segundo a Prefeitura, a área construída passou de 1.690 para 2.200 metros quadrados. A administração municipal informa que a unidade agora conta com 56 leitos, sete médicos plantonistas e equipe multiprofissional ampliada.

A UPA, que funciona como porta de entrada para atendimentos de urgência e emergência do Sistema Único de Saúde (SUS), foi implantada no município em 2010. Com a reestruturação, foram ampliadas as salas Amarela e Vermelha, destinadas a pacientes que necessitam de diferentes níveis de atendimento e observação.

Laboratório terá capacidade para mil resultados por dia

A nova estrutura inclui laboratório de análises clínicas com capacidade informada pela Prefeitura para liberar até mil resultados por dia. Também foram reorganizadas salas de atendimento, medicação, classificação de risco, isolamento, Assistência Social e Odontologia.

A unidade passou a contar ainda com farmácia, sala de suturas e áreas remodeladas para exames, incluindo eletrocardiograma, raio X e tomografia computadorizada. Foram instalados novos banheiros, entre eles um adaptado.

Entre os equipamentos incorporados estão camas elétricas e monitores multiparamétricos.

Obras incluíram sistemas elétrico e hidráulico

A intervenção também alcançou áreas de infraestrutura do prédio. Segundo a Prefeitura, foram renovados o sistema de esgotamento sanitário e as instalações elétrica e hidráulica. O trabalho incluiu reforço estrutural do piso, substituição dos compensados utilizados na estrutura, revitalização do telhado e intervenções no estacionamento.

O acesso das ambulâncias foi reestruturado. A unidade recebeu ainda sistema de climatização, câmeras de monitoramento internas e externas e estrutura de combate a incêndio. Um anexo externo foi construído para abrigar o morgue, a casa de máquinas, o gerador, o almoxarifado e a estrutura destinada aos gases medicinais.

A reforma da UPA integra, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, um projeto iniciado em 2025 para reorganização da rede de urgência e emergência de Teresópolis. A Prefeitura cita também a revitalização do Serviço de Pronto Atendimento (SPA) de Bonsucesso e a reforma do SPA Dr. Eitel Abdallah, em São Pedro.

Durante a fase final das obras, os atendimentos da UPA foram transferidos temporariamente para o SPA Dr. Eitel Abdallah , em São Pedro. O atendimento pediátrico passou a ser realizado 24 horas no Posto de Saúde do Rosário.

Investimento

A reportagem questionou a Prefeitura de Teresópolis sobre o valor total investido na reforma e ampliação da UPA e a origem dos recursos utilizados na obra. Até o fechamento desta matéria, a administração municipal não havia respondido.

A UPA Nathan Garcia Leitão está localizada na Rua Tenente Luiz Meirelles, no Bom Retiro, e funciona 24 horas para atendimentos de urgência e emergência.

A unidade é qualificada pelo Ministério da Saúde como UPA 24h. Em portaria publicada pelo governo federal, foi mantido para Teresópolis recurso anual de R$ 3 milhões destinado ao custeio da unidade dentro do bloco de Média e Alta Complexidade (MAC).