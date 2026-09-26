Com o suspeito, foram apreendidos drogas, munições, equipamentos e dinheiro em espécie - Divulgação 30º BPM

Com o suspeito, foram apreendidos drogas, munições, equipamentos e dinheiro em espécieDivulgação 30º BPM

Publicado 26/09/2026 13:44 | Atualizado 26/09/2026 17:04

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 4ª Promotoria de Justiça Criminal de Teresópolis, obteve, na última quinta-feira (24), a prisão de uma das lideranças da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) em Teresópolis. O mandado de prisão expedido contra Raphael de Macedo Mello Gonçalves, conhecido como Raphinha, foi cumprido com o apoio de equipes da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ) e do Serviço Reservado do 30º Batalhão de Polícia Militar (Teresópolis). O suspeito foi localizado em um apartamento no Bairro Alto. Segundo o Ministério Público, Raphael já responde por um homicídio na região.

No imóvel onde Raphinha foi localizado, foram apreendidos uma pistola calibre 9mm municiada, quatro carregadores, 83 cartuchos de munição, cerca de 3,75 quilos de maconha, oito sacolés de cocaína, com aproximadamente 24 gramas, um tablete de haxixe, quatro balanças de precisão, dois telefones celulares, materiais utilizados no preparo dos entorpecentes e ainda R$ 34 mil em espécie. A maconha apreendida estava distribuída entre tijolos, pedaços, tiras e uma sacola plástica.

Investigado também por tráfico e associação para o tráfico



, além do processo relacionado ao homicídio, Raphael Gonçalves também responderá pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O material encontrado no apartamento, encaminhado à 110ª Delegacia de Polícia, vai integrar os procedimentos relacionados à investigação.



Uma mulher apontada como companheira do investigado, identificada como Andressa Medeiros, também foi presa em flagrante durante a ação policial. Ela estava no imóvel no momento do cumprimento do mandado contra Raphinha. Após a prisão, os dois também foram encaminhados para a 110ª DP. De acordo com o MPRJ , além do processo relacionado ao homicídio, Raphael Gonçalves também responderá pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O material encontrado no apartamento, encaminhado à 110ª Delegacia de Polícia, vai integrar os procedimentos relacionados à investigação.Uma mulher apontada como companheira do investigado, identificada como Andressa Medeiros, também foi presa em flagrante durante a ação policial. Ela estava no imóvel no momento do cumprimento do mandado contra Raphinha. Após a prisão, os dois também foram encaminhados para a 110ª DP.

O caso segue sob investigação, e as autoridades deverão apurar a participação dos envolvidos nos crimes atribuídos a Raphael, além de possíveis conexões com outros integrantes do grupo criminoso que atua no município.

TCP tem origem em dissidência do Comando Vermelho

A facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) tem origem em uma dissidência do Comando Vermelho surgida na década de 1980 e passou a se consolidar com a formação do grupo em 2002. O grupo atua principalmente no tráfico de drogas e na disputa por territórios no Rio de Janeiro. Atualmente, sua estrutura é considerada descentralizada, com diferentes lideranças locais. Entre os principais nomes apontados pelas autoridades está Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão.

O TCP mantém histórico de atuação em Teresópolis e já foi citado pelas autoridades em investigações sobre tráfico de drogas e disputas territoriais no município. Em 2024, Bruno Sequeira, conhecido como Bruno Morrão, foi preso e apontado como uma das lideranças do grupo . No ano seguinte, uma operação policial investigou confrontos entre integrantes do TCP e do Comando Vermelho por áreas de influência na cidade.



