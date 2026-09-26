Com o suspeito, foram apreendidos drogas, munições, equipamentos e dinheiro em espécieDivulgação 30º BPM
De acordo com o MPRJ, além do processo relacionado ao homicídio, Raphael Gonçalves também responderá pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O material encontrado no apartamento, encaminhado à 110ª Delegacia de Polícia, vai integrar os procedimentos relacionados à investigação.
Uma mulher apontada como companheira do investigado, identificada como Andressa Medeiros, também foi presa em flagrante durante a ação policial. Ela estava no imóvel no momento do cumprimento do mandado contra Raphinha. Após a prisão, os dois também foram encaminhados para a 110ª DP.
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