Operação que capturou Bruno Morrão envolveu as forças de segurança de Teresópolis e o Ministério Público. Ao centro, o delegado Dubugras, com o Promotor de Justiça do MP Uriel Gonzalez (à esquerda) e o Tenente Coronel Ribeiro (à direita). Ao fundo, os agentes envolvidos na operação - Divulgação

Operação que capturou Bruno Morrão envolveu as forças de segurança de Teresópolis e o Ministério Público. Ao centro, o delegado Dubugras, com o Promotor de Justiça do MP Uriel Gonzalez (à esquerda) e o Tenente Coronel Ribeiro (à direita). Ao fundo, os agentes envolvidos na operaçãoDivulgação

Publicado 26/09/2024 15:00

No início da manhã desta quinta-feira (26) , em mais uma ação coordenada, agentes do 30° BPM, GAP de Teresópolis, 110° DP, 14° BPM, Inteligência da Polícia Civil e SSI prenderam Bruno Sequeira, de 36 anos, o vulgo Bruno Morrão. O homem é apontado de ser um dos maiores chefes do tráfico de drogas em Teresópolis com atuação em outros municípios da Região Serrana, integrante do Terceiro Comando Puro (TCP).

Bruno estava foragido e abrigado na casa da mãe, na Vila Aliança, em Bangu, na Zona Oeste carioca, onde o acusado foi preso. Contra ele, havia mandados de prisão em aberto pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas. Além disso, o criminoso é acusado de realizar diversas ameaças a policiais de Teresópolis.

De acordo com o Delegado da 110º DP de Teresópolis, Marcio Dubugras, as informações do paradeiro de Bruno Morrão foram resultado de uma investigação da Subsecretaria de Inteligência da Policia Militar. Os agentes aproveitaram uma operação da Polícia Militar do Rio de Janeiro já prevista para as comunidades da Vila Aliança e Senador Camará para a captura do foragido. Ao ser localizado em sua residência, Bruno não ofereceu resistência.

"Tínhamos 3 mandados de prisão contra ele e outros 19 de busca e apreensão de drogas, armas, dinheiro e outros materiais. Conseguimos desarticular a organização criminosa que é responsável por várias ações no interior de Teresópolis, segundo apontam as investigações", disse o delegado.

O subcomandante do 30º BPM, Tenente Coronel Ribeiro, a prisão foi de suma importância para Teresópolis. "O Bruno Morrão é um marginal que procura implementar o terror, trabalhando com uma guerra psicológica muito grande, principalmente no interior", comentou.

A operação em Teresópolis para cumprir os mandados de prisão contra o grupo de Bruno Marrão ainda estão em andamento e não havia informações de apreensões e outras prisões até o início da tarde.