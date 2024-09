Àrea afetada pelo incêndio que atingiu 80 hectares do parque - Vitor Cunha PNMMT

Publicado 17/09/2024 08:26

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente segue investigando os culpados pelo crime ambiental que acometeu o Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis (PNMMT), no início da noite da última quinta (12). Devido ao incêndio, a unidade teve cerca de 80 hectares atingidos pelo fogo. As equipes seguem trabalhando em prol da proteção desses remanescentes florestais e no local não se encontra mais nenhum foco de incêndio.



O combate aos pontos de incêndio foi realizado pelas equipes do PNMMT, IBAMA/Prevfogo, Inea (Parque Estadual dos Três Picos e APA Frades) e do 16º Grupamento de Bombeiros Militar.



A Sede Pedra da Tartaruga segue fechada nos próximos dias e a Sede Santa Rita tem seu funcionamento normalizado na terça-feira (17), informou a Prefeitura.

O incêndio causou prejuízos aos animais e espécies vegetais da região bem como aos moradores do entorno do parque e destruiu sinalização e acessos às trilhas.

Seca e focos de incêndio recordes no RJ

Somente em agosto, 240 focos de queimadas foram detectados no Rio de Janeiro. É o maior número registrado para o mês desde 2010, quando houve 355 ocorrências. Em setembro, o Inpe já identificou até o momento 135 incêndios florestais dentro do estado. A crise tem sido causada pelo longo período de estiagem que acomete o estado e o país.

O governador Cláudio Castro (PL) reconheceu, na manhã desta segunda-feira (16), que o Rio de Janeiro enfrenta uma crise hídrica por conta da seca e anunciou um plano de contingência. Em coletiva de imprensa, Castro comentou sobre ações criminosas que estariam causando queimadas no estado.

“Notamos a ação humana em algumas das queimadas. Já temos investigações e alguns mandados estão sendo buscados na Justiça. Temos vídeos de pessoas ateando fogo. Esperamos que até no final da semana tenhamos mandados sendo cumpridos. Seremos implacáveis e esses criminosos estarão na prisão”, garantiu Castro.



A previsão, segundo Castro, é que a situação permaneça complexa até o fim deste mês, mas que melhore em outubro. Os parques estaduais seguem fechados por precaução.