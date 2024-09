Limpa Rio Margens é um desdobramento do programa Limpa Rio, iniciativa do Inea - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 11/09/2024 15:26

Teresópolis está entre os 50 municípios incluídos no Programa Limpa Rio Margens, lançado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade, na última segunda-feira (9).

Desdobramento do Limpa Rio, programa que beneficiou 85 cidades, retirando mais de 4,5 milhões de m³ de lixo em mais de 630 trechos de canais, rios e córregos, o Limpa Rio Margens vai transformar áreas degradadas em locais de convivência social coletiva, com a implantação de pistas de skate, praças, parques infantis, campos ou academias ao ar livre. A modelagem vai variar de acordo com cada região a ser implantada.

Com investimentos de cerca de R$ 88 milhões, o novo projeto, que atenderá a mais de 50 municípios, prevê a reestruturação e construção de espaços públicos, localizados nas margens dos rios. O objetivo do projeto da Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade é frear a expansão urbana, ajudando na recuperação ambiental dos rios. As iniciativas também incluem a preparação para eventos climáticos extremos e buscam aprimorar a qualidade de vida dos moradores do estado em face das ocupações irregulares nas áreas de proteção às margens dos rios.