Publicado 05/09/2024 11:01

Já está em operação a nova Base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) na altura do km 42 da Rodovia Rio-Bahia, em Água Quente, no 2° Distrito de Teresópolis. A unidade descentralizada conta com uma ambulância de suporte básico e uma equipe composta por 4 técnicos de enfermagem e 4 condutores e funciona 24 horas, no sistema de plantão.



Para facilitar o acesso da população, o serviço pode ser acionado pela central de emergência 192 e também pelo aplicativo 192 Fácil, visto que fica localizado em uma área do munícipio praticamente sem cobertura de telefonia celular. A plataforma pode ser baixada gratuitamente no APP Store ou no Google Play.



"Em dezembro de 2021 instalamos, com recursos próprios, uma base estruturada e com equipe completa na Tijuca, ao lado da Secretaria Municipal de Saúde, na área urbana, depois de uma longa espera de 10 anos. Agora, entregamos essa base descentralizada na área rural que, certamente, vai diminuir o tempo de resposta dos chamados, agilizando os atendimentos em mais de 20 localidades do 2° e do 3° Distrito", destacou o Prefeito Vinicius Claussen, acompanhado dos secretários e subsecretários municipais e do presidente do Conselho Municipal de Saúde, Valdir Paulino.



Segundo o coordenador municipal do SAMU, Pablo Féo, desde 2021 o serviço registra em torno de 16 mil ligações pelo telefone de emergência 192. "Desse total, 9 mil foram atendimentos presenciais e os 7 mil restantes foram casos resolvidos por meio de orientação telefônica, o que evitou sobrecarregar os serviços de emergência da cidade", relatou.







"Estive em Teresópolis na inauguração da primeira base e hoje retorno na instalação da segunda. É uma vitória para o município. A equipe do SAMU presta um serviço profissional, de forma humanizada, muitas vezes sem a necessidade de as pessoas irem para as unidades de urgência", comentou Cláudio Morgado, coordenador regional do SAMU.



Presidente do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Região Serrana (CIM-SERRA), Leonardo Charles parabenizou o município. "Essa base é uma força para a Região Serrana, pois amplia esse importante projeto do Governo do Estado. É fundamental fortalecer a gestão consorciada da saúde para melhor atender a população".



Morador de Água Quente, o produtor rural aposentado José João da Ponte ficou feliz com o novo serviço. "Antes, quando alguém passava mal de saúde, a gente colocava no carro e levava para ser atendido no centro da cidade. Agora, temos o SAMU, com equipe e ambulância para nos socorrer", comentou.

