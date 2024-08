Alex Castellar e Cláudio Castro no tradicional cafezinho da Padaria Império - Divulgação

Alex Castellar e Cláudio Castro no tradicional cafezinho da Padaria ImpérioDivulgação

Publicado 31/08/2024 15:03

Acompanhado do Governador Cláudio Castro, o candidato à Prefeitura de Teresópolis pelo PL, Alex Castellar, arrastou uma multidão de apoiadores e correligionários em uma caminhada na última quinta-feira (29) pela Av. Delfim Moreira, na Várzea. O encontro também contou com a presença do candidato a vice-prefeito, Davi Serafim, do prefeito Vinicius Claussen, presidente do PL Teresópolis, do ex deputado estadual Nilton Salomão e de outras lideranças políticas e candidatos a vereadores pelos partidos coligados ao PL.

Surpreendendo os eleitores, durante a caminhada, Cláudio Castro fez uma chamada por vídeo com o ex-presidente Bolsonaro: "Presidente, estamos aqui com nosso candidato do PL em Teresópolis, Alex Castellar, e Sr. Geraldo duvidou que o senhor viesse aqui", disse o governador a Bolsonaro, que confirmou que podem contar com ele. "Estamos juntos. É 22", disse o ex-presidente.

Em discurso durante encontro com lideranças evangélicas após a caminhada, o Governador agradeceu a grande votação que teve na cidade, onde foi eleito com mais de 70% dos votos em 2022, reforçando seu apoio à chapa de Alex Castellar e Davi Serafim para as eleições de 6 de outubro em Teresópolis.

"A grande maioria aqui me apoiou nessa trajetória e me deu a confiança do voto. Eu queria dizer que a mesma confiança que vocês depositaram sobre os meus ombros, eu deposito hoje no nome do Alex Castellar", declarou Cláudio Castro, de quem Castellar foi assessor especial desde 2020.

Castellar, por sua vez, reforçou a amizade de anos que mantém com Cláudio Castro, desde que ambos foram assessores de vereadores na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, e a confiança depositada dele ao longo dos anos em que foi assessor especial do gabinete do Governador. O candidato lembrou as oportunidades que Castro lhe deu de liderar importantes programas no Governo do Estado, como o Governo Presente, que levou obras estaduais para os 92 municípios, inclusive para Teresópolis, e a coordenação executiva do Consórcio dos estados do Sul e Sudeste (COSUD), maior consórcio de estados do país.

"Sou muito grato ao Governador Cláudio Castro por confiar todos esses anos em mim. Honra máxima ter o apoio do governador que mais fez na história por Teresópolis, com mais de R$ 300 milhões de investimentos no nosso município", disse Castellar, ressaltando as vantagens Teresópolis ter um prefeito que esteja aliado ao Governo do Estado.

Entre as obras do Governo do Estado mais recentes, realizadas na gestão de Cláudio Castro, estão a obra da Feirinha, o recapeamento da RJ- 130 e da RJ-242, as novas 500 moradias e a creche modelo no Parque Ermitage, as obras de conteção nos Féos e Espanhol, a obra da rodoviária, entre outras.

O Prefeito Vinicius Claussen, o Governador Cláudio Cláudio Castro, o candidato a prefeito Alex Castellar e o candidato a vice-prefeito Davi Serafm Divulgação