Operação Lei Seca - Foto: Divulgação/Segov

Operação Lei SecaFoto: Divulgação/Segov

Publicado 20/08/2024 16:12

A Operação Lei Seca do Detran RJ autuou, de sexta (16) e domingo (18), 479 casos de alcoolemia em todo estado do Rio de Janeiro. O município de Teresópolis foi um dos destaques negativos da operação, com 15% dos 273 condutores abordados no fim de semana apresentando altas taxas de álcool no sangue. Além de Teresópolis, no interior do estado, Maricá, Bom Jesus de Itabapoana e Paraty foram os recordistas em motoristas flagrados alcoolizados.

Nas 35 ações de fiscalização realizadas no Rio de janeiro, a Operação analisou 3.113 condutores e finalizou com uma taxa de alcoolemia total de 15,4%.

A Operação Lei Seca é uma ação do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RJ) que visa reduzir o número de acidentes de trânsito causados por condutores alcoolizados. O condutor flagrado conduzindo após ingestão de bebida alcoólica está sujeito a pena de multa e suspensão da carteira de habilitação por 12 meses.