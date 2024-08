Audições dos inscritos acontecerão no dia 15 de agosto às 19h - Imagem de rawpixel.com Freepik

Audições dos inscritos acontecerão no dia 15 de agosto às 19hImagem de rawpixel.com Freepik

Publicado 08/08/2024 11:28

O Coral Municipal de Teresópolis vai realizar processo seletivo para ingresso de novos coralistas. Os candidatos precisam ser maiores de 18 anos e não será exigida nenhuma formação musical, bastando aos interessados gostarem da prática do canto e não terem nenhuma restrição vocal.

As inscrições presenciais serão feitas de 12 a 14 de agosto, das 9h às 17h, no Centro Cultural Bernardo Monteverde (Av. Oliveira Botelho, 210 - sobreloja - Alto). Deverão ser apresentadas cópias do documento de identidade e do comprovante de residência.

As audições dos inscritos acontecerão no dia 15 de agosto às 19h, no mesmo local.

Mais informações na secretaria da Escola Municipal de Música Giordano Marrelli pelo telefone (21) 97159-4813 (WhatsApp).