Hotel Sesc Alpina, no bairro do Golfe, em Teresópolis - Divulgação

Hotel Sesc Alpina, no bairro do Golfe, em TeresópolisDivulgação

Publicado 07/08/2024 14:41

O Hotel Sesc Alpina, em Teresópolis, receberá no próximo dia 20 de agosto o Encontro Fluminense FBHA – Integração do Turismo Regional. O evento, realizado pela Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA), com apoio da Fecomércio-RJ, Sesc, Senac, Sebrae RJ e parceria do Sincomércio, Teresópolis Convention & Visitors Bureau e Polo Teresópolis Gastronomia, reunirá empreendedores, profissionais, fornecedores e líderes setoriais dos setores de turismo, gastronomia e hospitalidade das cidades de Teresópolis, Nova Friburgo, Petrópolis, Cachoeiras de Macacu e Guapimirim para palestras sobre governança, liderança, qualidade no atendimento, compartilhamento de experiências e realização de negócios.

A programação contará com temas técnicos e motivacionais, atualizações jurídicas e legislativas, apresentação de produtos para o setor de hospitalidade e alimentação, além de espaço para network e exposição de marcas regionais. O objetivo é fortalecer o segmento de turismo, hospedagem e alimentação através da qualificação profissional e da criação de oportunidades para novos relacionamentos comerciais.

"Teresópolis, e outros municípios da região, têm o turismo como indutor da economia e eventos como esse são muito importantes para impulsionar e integrar os principais agentes que compõem o segmento, além de promover o compartilhamento das potencialidades locais para gerar negócios entre os diversos atores econômicos envolvidos e, assim, impulsionar o desenvolvimento dessas atividades de modo integrado e sustentável” afirmou Alexandre Sampaio, presidente da FBHA, entidade organizadora do evento.

O Encontro Fluminense FBHA, que também acontecerá em Campos dos Goytacazes, já passou por Niterói, Petrópolis, Armação do Búzios, Nova Iguaçu e Nova Friburgo.

Serviço:

Evento: 6º Edição | Teresópolis - Encontro Fluminense FBHA - Integração do Turismo Regional

Data: 20 de agosto de 2024

Horário: 8h30 às 17h30

Local: Hotel Sesc Alpina - Rua Cândido Portinari 837 - Teresópolis - RJ