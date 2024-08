A ação desenvolvida pela Secretaria Estadual de Turismo (Setur-RJ), em parceria com a TurisRio, divulga informações sobre as 12 regiões turísticas do Estado e proporciona uma experiência musical ao público presente com artistas locais. - Ademir Junior

A ação desenvolvida pela Secretaria Estadual de Turismo (Setur-RJ), em parceria com a TurisRio, divulga informações sobre as 12 regiões turísticas do Estado e proporciona uma experiência musical ao público presente com artistas locais.Ademir Junior

Publicado 01/08/2024 20:53 | Atualizado 01/08/2024 21:25

Como parte das ações do plano de retomada estratégica da Feirarte, a Feirinha do Alto, a Secretaria Estadual de Turismo (Setur-RJ), em parceria com a TurisRio e com a Prefeitura de Teresópolis, promove neste sábado (3) e domingo (4) no local uma edição do projeto "Inverno tô no Rio". No palco do container itinerante instagramável do projeto, serão promovidos shows musicais com o objetivo de atrair público para a feira bem como de valorizar os artistas locais. Na programação, muito forró pé de serra e apresentações teatrais do Casamento na Roça. A programação especial acontece das 11h às 17h nos dois dias.

"A Feirinha do Alto vem passando por uma importante reestruturação, mas não só com a reforma física, que nunca havia recebido, mas também no recadastramento dos expositores, capacitação profissional, administrativa e financeira, oferta de recursos para investimentos e fortalecimento turístico e cultural. O Governo do Estado visa uma nova fase mais promissora para a nossa Feirinha do Alto, que é a segunda maior feira artesanal ao ar livre do Brasil, responsável pela geração de emprego e renda para mais de 500 expositores, sem contar os empregos indiretos na cadeia do turismo e do comércio em torno do atrativo", explica Fernando Rocha, assistente do Governo do Estado, responsável pela coordenação da programação.

Além de proporcionar uma experiência musical ao público presente com artistas locais, o container também divulga informações sobre as 12 regiões turísticas do Estado.

O evento encerrará as atividades culturais realizadas pelos expositores da Feirarte durante o mês de julho em alusão às festas tradicionais juninas. A entrada é gratuita!

Serviço:

EVENTO # INVERNO TO NO RIO - EDIÇÃO FEIRINHA DO ALTO - TERESÓPOLIS

3 e 4 de AGOSTO

Praça Higino da Silveira - Alto - Teresópolis



Dia: 03 sábado

11:00 DJ LÉO PUDIM

12:00 THAÍS LISBÔA CONVIDA JOÃO GABORGES

14:00 AMOR, LUZ E ARTE CIA (CASAMENTO NA ROÇA)

14:30 SEU QUIXOTE (forró pé de serra)

16:30 DJ LÉO PUDIM

17:00 ENCERRAMENTO



Dia: 04 domingo

11:00 DJ LÉO PUDIM

12:00 AMOR, LUZ E ARTE CIA (CASAMENTO NA ROÇA)

12:30 THAÍS LISBÔA CONVIDA JOÃO GABORGES

14:30 DJ LÉO PUDIM

15:00 SEU QUIXOTE

17:00 ENCERRAMENTO