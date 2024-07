Trecho da BR-116 (Rodovia Rio-Teresópolis), na altura da serra, onde foi instalado um dos radares - Divulgação

Trecho da BR-116 (Rodovia Rio-Teresópolis), na altura da serra, onde foi instalado um dos radaresDivulgação

Publicado 24/07/2024 12:54

Estão em funcionamento desde o dia 22 de julho nas rodovias os radares fixos localizados ao longo das BR-116/RJ (Rio-Teresópolis). No trecho administrado pela EcoRioMinas foram implantados dois tipos de equipamentos: redutores e controladores de velocidade, que respectivamente, reduzem e mantém a velocidade. Na rodovia BR-116, são 14 pontos de fiscalização entre Guapimirim e Além Paraíba, com radares nos municípios de Guapimirim, Teresópolis, São José do Vale do Rio Preto e Sapucaia.



Segundo a concessionária, os pontos de instalação foram definidos pela Polícia Rodoviária Federal, baseado em alguns critérios, como número de faixas de rolamento, traçado da via e índice de acidentes. A EcoRioMinas ficou responsável por realizar a implantação e adequação após o estudo técnico.