Simulador de impacto usa realidade virtual (imagem ilustrativa) - Reprodução Redes Sociais

Simulador de impacto usa realidade virtual (imagem ilustrativa)Reprodução Redes Sociais

Publicado 18/07/2024 18:53

A EcoRioMinas, concessionária que opera a rodovia que liga o Rio de Janeiro a Teresópolis, realiza nesta sexta-feira (19), uma ação para conscientizar os usuários que estiverem subindo a serra sobre práticas seguras no trânsito. A atividade faz parte da Operação Férias e convida a população a refletir sobre o respeito no trânsito e responsabilidade para garantir uma viagem tranquila. A concessionária vai levar o simulador de impacto com realidade virtual, que reproduz uma rodovia e a tentativa de uma ultrapassagem perigosa em local não permitido, resultando em uma colisão frontal transmitindo a sensação real de um acidente, com impacto de 5km/h.

Os usuários também poderão usar os óculos que simulam efeitos de embriaguez e drogas. Em parceria com a PRF, a EcoRioMinas vai orientar os motoristas e a população que estiver no local sobre a importância de não cometer infrações no trânsito e estimular os usuários quanto a importância do uso do cinto de segurança em todos os passageiros de um veículo, inclusive nos ocupantes do banco traseiro.

A concessionária vai distribuir material informativo sobre segurança viária e haverá sorteio de brindes.

Serviço:

Dia: 19/07

Horário: 11h às 14h

Ação de conscientização no Alto Soberbo

Conscientização sobre o respeito no trânsito e responsabilidade para garantir uma viagem segura.