Teresópolis é uma das regiões do estado com maior concentração de pomares da tangerina ponkanBruno Nepomuceno

Publicado 18/07/2024 17:35

Acontece no próximo sábado (20) e domingo (21), a partir das 9h, a Festa e Encontro Técnico da Tangerina Ponkan, comemorando a boa colheita 2024. O local do evento é o Nikkei Clube, sede da Colônia Japonesa, situado na localidade de Pessegueiros (Estrada Rio-Bahia, km 68), no 2° Distrito. A entrada é franca.



Palestras técnicas direcionadas aos produtores rurais sobre o manejo da tangerina ponkan, espaço com barracas para exposição e venda de produtos derivados da fruta, shows e recreação infantil fazem parte da programação, além do circuito de turismo rural chamado ‘Veredas da Ponkan’, com passeio guiado, com grupo de ciclistas, e corrida com o grupo ‘Amigas que a Corrida meu deu’.



O evento é uma realização da Prefeitura de Teresópolis com o apoio da Emater-Rio, Conselho Municipal de Agricultura, Sindicato Rural de Teresópolis, Cooperativa Agrícola COOPVIERA, Associação de Moradores, AMACAMP (Amigos e Produtores Rurais de Campo Limpo, Prates e Boa Vista) e da Associação Tereviva, além de empresas privadas. com o apoio de produtores e empresários locais.

“A gestão do Prefeito Vinicius Claussen retomou, em 2023, a realização deste importante evento para o crescimento rural e o fortalecimento da economia do município. Além da parte técnica, com orientações para que os produtores rurais melhorem ainda mais o padrão de qualidade de sua produção, a programação oferece atividades para uma animada confraternização”, destaca o secretário de Agricultura, Marco Aurélio Freitas.



Teresópolis é uma das regiões com maior concentração de pomares da tangerina ponkan. De acordo com dados da Emater Rio, existem cerca de 400 hectares plantados e aproximadamente 120 agricultores familiares envolvidos na atividade, com uma produção em torno de 9 mil toneladas.



Programação

Sábado, 20/07

Barraquinhas funcionando – Café da Manhã para recepção dos participantes.

9h30 - Início com o passeio turístico ‘VEREDAS DA PONKAN’ 2024 – Circuito Jipe

9h30 - Saída - AMIGAS QUE A CORRIDA ME DEU - Corrida Mulher

9h30 - Saída do Grupo de Ciclistas – percurso VEREDAS DAS PONKANS

11h30 – Chegada gradual prevista

12h – Pausa para o almoço (diversas opções de barraquinhas no evento)

14h – ABERTURA OFICIAL

15h - Apresentação da Banda da E. M. Higino da Silveira

15h30 - Atividades com as Crianças / Secretaria M. de Esporte

17h30 - Prêmios - Sorteio Organosolo

18h as 22h - Show



Domingo, 21/07

Barraquinhas funcionando – Café da Manhã para recepção dos participantes.

9h – Palestras Técnicas

Palestra Técnica 1 - ‘Noções Básicas de Manejo da Tangerina Ponkan’

Alexandre Jacintho Teixeira - Engº Agrônomo/Gerente Técnico Regional da Emater-Rio

Palestra Técnica 2 - ‘A Importância da Análise de Fertilidade do Solo’

Kleber Cozzolino - Engº Agrônomo da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural de Teresópolis

Palestra Técnica 3- ‘Práticas de Conservação do Solo na Produção Agrícola’

Drª Flavia Bartoly - Engª Agrônoma e Subsecretária Municipal de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural de Teresópolis

Palestra Técnica 4 - Indicação Geográfica

Dr. Marcos Fonseca - Engº Agrônomo/Pesquisador da Embrapa Agroindústria de Alimentos

Palestra Técnica 5 - Plano Safra 2024/2025

Thaisa Aguiar – Gerente de Negócios Agro - Sicredi Paranapanema Serrana PR/SP/RJ

Mediadora do Encontro Técnico: Monique Lopes – Eng. Agrônoma da Emater-Rio.

12h – Pausa para o almoço (diversas opções de barraquinhas no evento)

14h30 - AULÃO 3ª IDADE – Secretaria de Esporte

18h as 22h - Show Musical

Programação sujeita à alteração