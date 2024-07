Prefeito Vinicius Claussen acompanha início do serviço de recapeamento da RJ-242, em Água Quente - Bruno Nepomuceno

Prefeito Vinicius Claussen acompanha início do serviço de recapeamento da RJ-242, em Água QuenteBruno Nepomuceno

Publicado 12/07/2024 14:15

O Governo do Estado do RJ, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro (DER-RJ), deu início, nesta quinta-feira (11), ao serviço de recapeamento da RJ-242, a partir de Água Quente. A recuperação será feita ao longo de 7 km da via, com massa asfáltica quente. Pela estrada, que contava com uma camada de asfalto frio já deteriorada há anos, transitam diariamente mais de 300 caminhões com produção rural, e o recapeamento da via é essencial para oferecer mais segurança para os produtores e moradores.

O serviço vai melhorar o escoamento da produção para o Mercado do Produtor, na BR-116, entreposto de grande importância para a comercialização da produção agrícola não apenas de Teresópolis, mas também dos municípios da região, como Sumidouro e Friburgo. Parte da via já passou pelo processo de fresamento e está recebendo a nova camada asfáltica e o trânsito está denunciando em sistema de pare e siga. A previsão é que a obra seja concluída em 3 meses.

A aplicação do primeiro quilômetro de asfalto foi acompanhada pelo Prefeito Vinicius Claussen junto aos técnicos do DER-RJ e funcionários da empresa responsável pelo serviço. "Uma demanda solicitada há mais de 10 anos. Aqui nós temos muitos moradores, produtores e empresários. Hoje o asfalto é uma realidade. Agradeço ao governador Cláudio Castro, ao Presidente do DER, Pedro Ramos, e também ao Alex Castellar, que trabalhou muito por isso enquanto esteve como assessor especial do governador.

Morador e comerciante de Água Quente, Avelino Joaquim, mais conhecido como Paraíba, comentou sobre a felicidade de ver finalmente a estrada receber asfalto de qualidade: "Aqui pra cima é horrível. Pelo asfalto que estou vendo ali, acredito que vai ficar maravilha. Vai ajudar muito a população daqui, que tira a verdura daqui para fora, também a gente que faz entrega de moto, que acaba com a moto direto, sempre acabando com pneu, com aro. Muito feliz. Vai ficar show", comemorou.

Rj-242 está recebendo massa asfáltica quente, para aumentar a resistência ao tráfego intenso de veículos pesados Bruno Nepomuceno