Reunião contou com representantes das organizações locais e políticosDivulgação

Em meio às comemorações do 133º aniversário do município de Teresópolis, no último sábado (6), um movimento pioneiro e inédito na região chamou a atenção da opinião pública, destacando-se mesmo em um dia que costuma ser tomado pelas pautas tradicionais das celebrações da data: a primeira reunião que marcou o lançamento do “Movimento Juntos por Teresópolis”. O evento, ocorrido em uma conhecida casa de festas da cidade, contou com a presença de cerca de 60 convidados, representantes dos principais eixos econômicos, políticos e sociais que compõem a sociedade. O motivo: apresentar e debater um projeto para a construção de um plano de governo coletivo para a cidade que, segundo o embaixador do projeto e Presidente da Câmara de Teresópolis, Leonardo Vasconcellos, se baseia na simplicidade:

“O Juntos por Teresópolis nasce de um conceito muito simples, mas que se torna inovador por tratar de um valor que está em falta há muitos anos aqui em Teresópolis: saber ouvir. Por isso, antes de falar, a campanha do ‘Juntos por Teresópolis’ começa com uma pergunta: O que você quer para a sua cidade?”

Idealizado pelo União Brasil, o Juntos por Teresópolis tem por objetivo estabelecer um novo modelo de formação de um projeto de governo para a cidade, focado integralmente nos anseios da sociedade, em todas as suas camadas.

Segundo o Presidente do União Brasil Teresópolis, Dr. Cristiano Menendes, a escolha de uma reunião com alguns dos principais representantes da sociedade civil de Teresópolis, além de acadêmicos e notáveis, para a apresentação do projeto, se deu por algo que vai além das especialidades ali representadas:



“O que une todos os que estão aqui é o desejo de uma cidade melhor. E isso fica evidente nas falas de cada um, que exprimem exatamente a motivação e a esperança que precisamos para promover a virada de jogo que a nossa cidade tanto precisa.”

E foi o espírito de transformação que deu a tônica nas mais de três horas de reunião, em que todos os convidados puderam exprimir um pouco dos anseios e desafios que o setor que representam enfrenta, bem como se colocar à disposição para contribuir na construção deste plano coletivo de governo que é o objetivo do movimento.

Ao final do evento, Leonardo Vasconcellos destacou a importância desta primeira reunião:

“Este projeto já nasce histórico. É a primeira vez que Teresópolis junta na mesma mesa um grupo de pessoas que representa a cidade de forma tão ampla, inclusive de setores que são vistos como contrários, mas que hoje estavam lado a lado dialogando sobre soluções. A explicação para isso é muito simples: há algo que nos une, que é o amor pela nossa cidade. É deste amor que nasce o Juntos por Teresópolis!”