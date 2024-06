Alimentos serão doados para instituições cadastradas - Divulgação

Publicado 27/06/2024 12:00

Mais uma partida cheia de emoção. No último sábado (22), o Vasco da Gama enfrentou o Clube de Regatas Brasil pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futsal, no Pedrão. Dando continuidade à ação de solidariedade, a campanha ‘Terê abraça o Social’ arrecadou 557,46 kg de alimentos que, novamente, serão destinados às Instituições sociais de Teresópolis inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS). A iniciativa é da Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS).

A 9ª rodada do torneio acontece dia 13 de julho, onde a equipe cruz-maltina enfrenta o Costa Rica (MS), às 16h. As doações que forem arrecadadas nesta partida também serão destinadas para entidade sem fins lucrativos de Teresópolis.

A campanha é coordenada pela Secretaria Municipal de Governo e Coordenação, através da Ouvidoria Geral, e conta com apoio das secretarias municipais de Assistência Social e Direitos Humanos e Esportes e Lazer.