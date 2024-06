Da esquerda para a direita, o Secretário de Governo, Vinicius Oberg; o vereador Elias Maia; o Prefeito de Teresópolis, Vinicius Claussen; o assessor especial do Governador Cláudio Castro, Alex Castellar; o engenheiro da EMOP-RJ Diego Iorio; o Secretário de Projetos Especiais, Ricardo Pereira Jr; e a Secretária de Turismo, Elizabeth Mazzi - Bruno Nepomuceno

Da esquerda para a direita, o Secretário de Governo, Vinicius Oberg; o vereador Elias Maia; o Prefeito de Teresópolis, Vinicius Claussen; o assessor especial do Governador Cláudio Castro, Alex Castellar; o engenheiro da EMOP-RJ Diego Iorio; o Secretário de Projetos Especiais, Ricardo Pereira Jr; e a Secretária de Turismo, Elizabeth MazziBruno Nepomuceno

Publicado 19/06/2024 11:30 | Atualizado 19/06/2024 11:33

O Prefeito Vinicius Claussen e o assessor especial do governador Cláudio Castro, Alex Castellar, apresentaram nesta segunda (17) aos expositores, o cronograma com as datas das fases das obras de reforma e remodelação da Praça Higino da Silveira - a da Feirarte, a tradicional Feirinha de Teresópolis, no bairro do Alto.



O projeto de revitalização dos 20.000 m² da Praça Higino da Silveira - reestruturação da Feirarte, a popular Feirinha de Teresópolis, no Alto, inclui intervenções para melhorar a acessibilidade, a segurança e o conforto de visitantes e expositores, com nova identidade arquitetônica, renovação do paisagismo e do mobiliário urbano.



“A revitalização da feirinha é um sonho antigo de Teresópolis. Nós tivemos a coragem de enfrentar todos os desafios e, agora, estamos prestes a entregar um espaço novo, revitalizado, que certamente vai potencializar o coração do novo turismo, gerando mais renda e empregos na nossa amada cidade”, pontuou o Prefeito Vinicius Claussen.



“Estamos unindo esforços de vários órgãos públicos municipais e estaduais para a potencialização e desenvolvimento da Feirinha. Nos próximos dias, faremos reuniões com todos os expositores para apresentar o cronograma de entregas e os detalhes deste plano, que inclui um grande trabalho de capacitação dos empreendedores, divulgação nacional da feira e de atração de visitantes. Falta pouco. Em breve, teremos uma nova Feirinha do Alto, à altura do que nossos empreendedores, população e visitantes merecem”, disse Alex Castellar, assessor especial do Governo do Estado/RJ.



A previsão é que, até o final de julho, boa parte da feirinha esteja pronta, incluindo toda a área da praça de alimentação. Agradeço ao Governador Claudio Castro, ao seu assessor especial, Alex Castellar, e toda equipe da EMOP-RJ”, finalizou o prefeito.