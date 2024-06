O PNMMT é a maior unidade de conservação de proteção integral, criada por um município, do Estado do Rio de Janeiro - Bruno Nepomuceno

Publicado 14/06/2024 13:04

Neste fim de semana, dias 15 e 16 de junho, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente promove a Abertura da Temporada de Esportes de Aventura na sede Santa Rita do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, no 2º Distrito. O evento faz parte da 3ª ATM – Abertura da Temporada de Montanhismo.



No sábado (15), as atividades começam às 7h30 e seguem até 14h, com inauguração da trilha para o campo-escola Chiquinho Leal, na Pedra de Santa Rita. Apreciadores de aves poderão participar do 11º Vem Passarinhar, observando e fotografando algumas das mais de 350 espécies catalogadas na unidade de conservação.



Trilha guiada para a Pedra Alpina, atividades do projeto de educação ambiental Aurita Educa - de proteção do Sagui-da-serra-escuro, primata endêmico da Mata Atlântica ameaçado de extinção, e também o projeto de educação ambiental itinerante Ecomóvel completam a programação. Os visitantes também poderão conferir a Feira de Orgânicos e Artesanato, com artigos dos produtores rurais e artesãos da região.



No domingo (16), às 8h, acontecerá a largada da 1ª Corrida com o Aurita, com atletas previamente inscritos percorrendo distâncias de 4,5km e 8km pelas estradas do bairro Santa Rita, no 2º Distrito. Às 10h, a atração será o projeto Asas da Vida, com atividades de inclusão e acessibilidade em trilhas.

A sede do parque em Santa Rita fica localizada na Rodovia BR-116, Km 74 s/n - Santa Rita.



A sede Pedra da Tartaruga do Parque Municipal, na área urbana, estará aberta durante todo o fim de semana, onde os visitantes poderão fazer trilhas, camping e rapel, das 9h às 16h. O endereço é Servidão Pedro Mendes Silva Filho, 58 - Granja Florestal.