Eventos têm entrada e estacionamento gratuitosDivulgação

Publicado 06/06/2024 09:31

Visitantes e moradores de Teresópolis têm mais duas opções de lazer para o próximo fim de semana, além dos já tradicionais atrativos da cidade. No próximo sábado (8) e domingo (9), acontecem duas feiras de empreendedores, com entrada gratuita, que já estão virando tradição na cidade: a Feira da Serra e o Espaço Levanta Mulheres.



A Feira da Serra acontece no bairro da Prata, no lindo sítio Tangará, com uma programação com música ao vivo, gastronomia, artesanato e contato com a natureza. O local também é pet friendly e há atividades recreativas para as crianças. O Tangará fica na Rua Ministro Renault Leite, 601, na Prata. O acesso é pela RJ-130, a Terê-Fri. A feira acontece sábado (8) e domingo (9), das 12h às 19h. Há estacionamento gratuito no local.

Espaço Levanta Mulheres - O projeto de apoio ao empreendedorismo feminino "Levanta mulheres" realiza mais uma edição do seu já tradicional evento. Serão 15 marcas expositoras de produtos e serviços da cidade, recreação infantil e música ao vivo. A programação acontece também no sábado (8) e domingo (9),a partir das 10h, pela primeira vez no espaço Serra Garden, na Av. Alberto Torres, 741, no Alto. O local oferece estacionamento gratuito.