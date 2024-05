Serveja é a principal atração para as noites de feriadão em Teresópolis - Divulgação

Publicado 31/05/2024 09:12

A ocupação hoteleira está aquecida para o feriado prolongado de Corpus Christi, de acordo com pesquisa divulgada nessa quarta-feira (29) pelo Sindicato Patronal dos Meios de Hospedagem da Cidade do Rio de Janeiro (HotéisRIO) e pela Associação de Hotéis do Estado (ABIH-RJ). A taxa média de ocupação na capital ficou em 79,71% e, no interior, em 78,21%. Em Teresópolis, 84,30% dos leitos dos hotéis e pousadas estão ocupados, o que deixa o município na quarta posição entre os destinos mais procurados do interior do estado, atrás apenas de Miguel Pereira (97,80%), Vassouras (91,20%) e Petrópolis (85,80%).

Festival de cerveja e abertura da temporada de montanhismos agitam a cidade

O grande número de turistas que estão na cidade tem várias opções de atrações para desfrutar dos dias de feriadão, para todos os gostos. Para quem curte natureza e aventura, o fim de semana é de atividades para marcar a abertura da temporada de montanha (ATM) 2024. De noite, a pedida é o festival Serveja, de cervejas artesanais.

As celebrações da ATM começam neste sábado (1º), com o II Encontro dos Montanhistas Dinossauros. A proposta é reunir os praticantes de montanhismo e escalada em um encontro para relembrar os velhos tempos. Com exposição de fotografias, projeção de slides e a presença do padre Adamastor, que celebrou no cume da montanha a missa pelos 90 anos da conquista do Dedo de Deus, o encontro acontecerá na Casa de Cultura Adolpho Bloch, em Araras, a partir das 18h.



No domingo (2), a Praça Nilo Peçanha, no Alto, receberá pelo 3º ano consecutivo a programação especial da Abertura da Temporada de Montanha de Teresópolis 2024, com atividades para toda a família.

Já o festival Serveja, considerado o maior evento cervejeiro de rua do estado do Rio, já começou e vai até domingo (2), no Parque Regadas, no centro da cidade. Além de expositores de cervejas artesanais da região, o evento oferece uma variedade de opções gastronômicas, shows, atividades interativas e outras atrações. A entrada é franca e o visitante pode levar seu pet. Também há espaço kids supervisionado.