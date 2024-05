Operação especial visa agilizar atendimento nas praças de pedágio - Reprodução Rede Sociais EcoRioMinas

Publicado 29/05/2024 12:31

A EcoRioMinas, concessionária que opera a BR-116 (RJ), projeta uma circulação de aproximadamente 74 mil veículos na rodovia, no trecho Rio-Teresópolis, durante o feriado de Corpus Christi, entre os dias 29 de maio e 3 de junho. O dia de maior movimento está previsto para quinta-feira (30), quando a previsão é de 14 mil veículos passando em direção à Serra.



Em todo o trecho sob concessão da EcoRioMinas, devem circular em torno de 700 mil veículos nos quatro dias de feriado prolongado.

Segundo a empresa, os papa-filas (arrecadadores volantes) estarão em maior número nas praças de pedágio para acelerar as viagens. As equipes de socorro estarão posicionadas na rodovia, prontas para agilizar os atendimentos e liberar as pistas com rapidez, caso seja necessário.