O Polo Cederj Teresópolis funciona na Av. Lúcio Meira, 233, Várzea - Divulgação

Publicado 28/05/2024 18:08

Foram prorrogadas, até o próximo dia 4 de junho, as inscrições para o Vestibular Cederj 2024.2. Em Teresópolis, o Cederj oferece 100 vagas, em três cursos de graduação, na modalidade de educação semipresencial: Geografia (30 vagas), Pedagogia (30 vagas) e Turismo (40 vagas).

O Polo Cederj Teresópolis é vinculado à Fundação Cecierj/Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. Todas as informações do vestibular estão disponíveis em: www.cecierj.edu.br/consorcio-cederj/vestibular/2024-2/

A taxa de inscrição é no valor de R$ 89,90 e deverá ser paga até o próximo dia 5 de junho. O concurso contará com aproveitamento de notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Os aprovados no Vestibular Cederj 2024.2 serão estudantes de uma das duas, das sete instituições de ensino superior que compõem o Consórcio Cederj: Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), que oferece os cursos de Licenciaturas em Pedagogia e em Geografia e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio), que oferece o curso de Licenciatura em Turismo.