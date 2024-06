Rio Solidário fez o recolhimento dos alimentos doados, que serão encaminhados pela organização ao Rio Grande do Sul - Bruno Nepomuceno

Publicado 02/06/2024 12:39

A campanha de arrecadação de donativos ‘Terê abraça RS’ para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul obteve um grande volume de doações. Por meio de ingressos solidários, em apenas dois jogos do Vasco da Gama, pelo Campeonato Brasileiro de Futsal, somamos um total de quase 4 toneladas de alimentos arrecadados.

Na última terça-feira (28), o Rio Solidário, obra social do Governo do Estado do Rio de Janeiro, fez o recolhimento do material, que será encaminhado para os órgãos competentes no Rio Grande do Sul. Entre os alimentos doados estão itens como arroz, macarrão, feijão, leite, açúcar, farinha de trigo e de mandioca e café.

“Foram quase 4 toneladas de alimentos arrecadados para ajudar às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Fico muito feliz em ver que Teresópolis se uniu em um ato de solidariedade, unindo forças para arrecadar alimentos, água e outros itens vitais destinados às cidades afetadas. Nosso agradecimento a todas as pessoas que fizeram sua doação”, enfatizou o Prefeito Vinicius Claussen.

A campanha “Teresópolis abraça RS” foi organizada pela Secretaria Municipal de Governo e Coordenação, através da Ouvidoria Geral, e conta com apoio das secretarias municipais de Assistência Social e Direitos Humanos e Esportes e Lazer.

A ação, voltada para a arrecadação de alimentos não perecíveis, como água mineral, itens de higiene pessoal e produtos de limpeza, acontece durante toda a semana, não apenas em dias de jogos no Ginásio Pedrão. As doações podem ser entregues de segunda a sexta, das 10h às 17h.

“Em espírito de comunidade, estamos conseguindo dar suporte e esperança aos que mais necessitam. Cada gesto de apoio tece uma rede de esperança em meio às adversidades. Juntos, demonstramos o poder da união e da generosidade”, concluiu o Prefeito.