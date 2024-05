Com 15 anos de existência, o Cultura de Raiz mantém viva a música de raiz e valoriza o artista local, da cidade e do campo - Divulgação

Com 15 anos de existência, o Cultura de Raiz mantém viva a música de raiz e valoriza o artista local, da cidade e do campoDivulgação

Publicado 28/05/2024 18:14

O projeto Cultura de Raiz, da Secretaria Municipal de Cultura de Teresópolis, realiza no próximo domingo (2) uma edição especial para comemorar as festas juninas, celebração cultural que resgata algumas tradições e costumes brasileiros.

O local é o teatro da Casa de Cultura Adolpho Bloch, em Araras, que ganhará decoração temática para as apresentações dos artistas populares. A programação começa às 10h, com entrada franca.

Com 15 anos de existência, o Cultura de Raiz mantém viva a música de raiz e valoriza o artista local, da cidade e do campo. O projeto acontece através de encontros sempre no primeiro domingo do mês.

Serviço:

Cultura de Raiz – Edição Festas Juninas

Dia: 02 de junho, domingo

Hora: 10h

Local: Casa de Cultura Adolpho Bloch

(Praça Juscelino Kubitschek, Araras)

Entrada franca.