"Corujão" ganha nova sete viagens para atender trabalhadores do período noturnoDivulgação

Publicado 25/05/2024 10:23

Os passageiros que precisam do transporte coletivo durante a madrugada em Teresópolis contam com novos horários de ônibus noturnos. Chamado de “Corujão”, o serviço que já opera com horários entre 3h45 e 5h40, dependendo do dia da semana, ganhará mais sete novas viagens entre 23h e 1h10, ampliando o atendimento à população.

A expansão do serviço, em fase experimental, partiu de um entendimento junto ao Sindicato do Comércio Varejista de Teresópolis, Guapimirim e São José do Vale do Rio Preto (Sincomércio) para que os trabalhadores dos estabelecimentos comerciais e da rede gastronômica da cidade, que funcionam até mais tarde, possam ter opções de ônibus ao sair do trabalho.

Os novos horários e os itinerários oferecidos foram definidos a partir de uma pesquisa realizada com os próprios trabalhadores do comércio e dos bares e restaurantes no mês passado, e irá funcionar entre quinta-feira e domingo, além dos feriados.

De acordo com Marcelo Augusto, diretor da Viação Dedo de Deus, a ampliação do “Corujão” beneficia inúmeros trabalhadores e é uma necessidade já identificada através da pesquisa com os clientes, realizada ano passado pela WRI Brasil.

“Nessa parceria com o Sincomércio estamos colocando em prática uma ação para melhorar o atendimento aos trabalhadores e a população em geral. Ainda é uma fase de testes, onde vamos medir a demanda desse serviço para que ele seja sustentável”, explica Marcelo, lembrando que ajustes podem ser realizados conforme a necessidade dos passageiros.

“Sempre atentos à dinâmica do comércio e dos serviços da cidade, constatamos que muitos trabalhadores têm tido dificuldade na volta para casa por não ter acesso ao transporte público no fim da noite. Procuramos a Viação Dedo de Deus, que prontamente se colocou à disposição de fazer a pesquisa e colocar em fase de testes essa linha especial. Agradeço imensamente ao Marcelo Augusto, diretor da empresa, por acolher esse pleito nosso, que na verdade é dos trabalhadores de Teresópolis", afirma o presidente do Sincomércio Teresópolis, Igor Edelstein.



Os novos horários do “Corujão” vão atender bairros identificados como prioritários na

pesquisa. Entre eles estão Albuquerque, Alto, Beira Linha, Caleme, Fonte Santa, Meudon e

Várzea, passando ainda por vias próximas de localidades como Barra do Imbuí, Vale do Paraíso,

São Pedro e Bom Retiro.

As novas viagens estão disponíveis para consulta no aplicativo Mobiterê. Nele também é possível consultar os pontos de ônibus, o horário que cada ônibus passará pelo local de embarque e os coletivos circulando em tempo real. O download é gratuito e é compatível com celulares android e iOS.



“Com a ampliação do quadro de horários, o 'Corujão' irá atender as demandas de deslocamento de quem mais precisa durante a madrugada. Agradeço ao Sincomércio e Viação Dedo de Deus por entenderem essa necessidade, dando um reforço no transporte público do horário noturno, atendendo de forma mais abrangente e confortável aqueles que trabalham até mais tarde”, agradeceu o Prefeito Vinicius Claussen.







CONFIRA OS HORÁRIOS:



QUINTAS, SEXTAS E SÁBADOS



23h30 – Várzea x Meudon (via Tenente Luiz Meirelles)



0h - Várzea x Alto (via Praça dos Operários)



0h - Meudon x Várzea (via Tenente Luiz Meirelles)



0h30 - Alto x Várzea (via Reta)



0h30 - Várzea x Alto (via Casa e Vídeo e Rosário)



1h - Várzea x Beira Linha (via Praça dos Operários)



1h10 - Alto x Caleme (via Reta)







DOMINGOS E FERIADOS



23h - Albuquerque x Meudon (via Vale do Paraíso)



23h50 - Fonte Santa x Alto (via Praça dos Operários)



0h - Meudon x Várzea (via Tenente Luiz Meirelles)



0h30 - Alto x Várzea (via Reta)



0h30 - Várzea x Alto (via Casa e Vídeo e Rosário)



1h - Várzea x Beira Linha (via Praça dos Operários)



1h10 - Alto x Caleme (via Reta)