O faixa roxa de Jiu Jitsu Raphael Silva, de 21 anos, mais uma vez está dando orgulho para Teresópolis. O atleta teresopolitano do bairro de São Pedro conquistou o ouro no ADCC Open Lagos, um dos torneios de maior prestígio no mundo do grappling sem kimono (luta agarrada) e do Jiu Jitsu Brasileiro (BJJ). Organizado pelo Abu Dhabi Combat Club, a maior instituição de luta livre do mundo, o campeonato aconteceu no início de maio em Lagos, em Portugal. Raphael subiu no lugar mais alto do pódio, na categoria intermediário -65Kg, após vencer as lutas contra o português Frederico Camejo e o chinês Ming Wang (China).Atleta da Escola Gracie Barra Braço de Prata, em Lisboa, Raphael luta Jiu Jitsu há 13 anos e acumula mais de 30 campeonatos no Brasil e no mundo. Entre eles, destacam-se o ouro no ADCC Open Lagos, o Bicampeonato no Grand Slam Rio de janeiro AJPTUOR (Federação de Jiu Jitsu dos Emirados Árabes / Dubai), o 1º Lugar Rio Open NOGI IBJJF/CBJJ, o 2º Lugar Sul-americano IBJJF/CBJJ, o 3º Lugar Brasileiro IBJJF/CBJJ, entre tantas outras conquistas.Vivendo em Portugal desde outubro de 2023, o atleta está realizando o sonho de se dedicar integralmente ao esporte, o que só é possível graças ao apoio que recebe de amigos e familiares. “Devo muito das minhas conquistas àqueles que me ajudam financeiramente, uma dessas pessoas é meu patrocinador Alex Castellar, que desde o início sempre acreditou em mim. Além disso, agradeço aos professores Victor Estima e Pedro Gonzalez, da Gracie Barra Braço de Prata, pelo convite para treinar com eles. Estou bem confiante para as próximas temporadas”, comenta o campeão, que se prepara para mais um grande desafio, o mundial de Jiu Jitsu em Abu Dhabi, em novembro.Para quem quiser saber mais detalhes e acompanhar a carreira do Raphael, o seu endereço no Instagram é @raphaelsilva_bjj