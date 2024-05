Com o tema "Paz no trânsito", campanha visa conscientizar sobre a segurança no trânsito desde a primeira idade - Bruno Nepomuceno

Com o tema "Paz no trânsito", campanha visa conscientizar sobre a segurança no trânsito desde a primeira idadeBruno Nepomuceno

Publicado 14/05/2024 00:00

A Guarda Civil Municipal de Teresópolis está realizando nas praças públicas e escolas, durante todo o mês de maio, atividades lúdicas de educação no trânsito com alunos de escolas municipais. Na última segunda (13), as crianças da E. M. Marília Porto tiveram uma manhã especial, de diversão e aprendizado. Com o tema ‘Paz no trânsito começa por você’, a campanha do Maio Amarelo em Teresópolis conta com atividades de conscientização sobre a importância da responsabilidade e respeito às leis de trânsito.

A programação inclui atividades lúdicas e educativas para um trânsito seguro na praça e nas escolas estaduais, além de palestras em empresas da cidade e também para motoristas das vans escolares. Será uma média de 40 a 50 estudantes participantes por dia. Se escolas particulares desejarem participar, basta entrar em contato com a GCM pelo telefone/WhatsApp 3642-8299.

Programação



De 13 a 24 de maio: atividades educativas sobre trânsito para as crianças de escolas públicas, na Praça da Matriz de Santa Teresa, no centro. Serão desenvolvidas atividades lúdicas (com fantoches) para crianças de 5 a 7 anos de idade.



As próximas unidades de ensino que participam das atividades na praça são E. M. Sebastião Branco, E. M. Floripes Langoni Ferro, C. M. Santo Antônio, C. M. Mariazinha Janotti, CMEIA Maria Tereza, E. M. CIEP Sebastião Mello, E. M. José Gonçalves, E. M. João Adolfo Josetti, E. M. Hilário Ribeiro, C. M. Oscar Lobato e E. M. Izabel Rita da Veiga.





De 26 a 29 de maio: apresentação de palestra e estatísticas do trânsito da cidade nos colégios estaduais Higino da Silveira, Edmundo Bittencourt, Lions Club e Campos Salles. Apresentação de palestras e estatísticas do trânsito da cidade nas empresas Alterdata Software, Hospital São José, Sindicato dos Taxistas e para motoristas das vans escolares.







Maio Amarelo



O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para redução de acidentes de trânsito. Tem como objetivo chamar a atenção da população para o alto índice de mortes e feridos no trânsito no Brasil, e em todo o mundo e, assim, colocar em evidência o tema da segurança no trânsito.



Além de mobilizar toda a nossa sociedade para disseminar conhecimento e trazer ações que garantam essa segurança para o cotidiano, é um movimento que busca envolver órgãos de todas as esferas governamentais, empresas, entidades de classe, associações, academia, federações e sociedade civil organizada.