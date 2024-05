Tenente Coronel Ferreira assume o comando do 30º BPM, em Teresópolis, com o desafio de manter os indicadores positivos do município em Segurança Pública - Reprodução Redes Sociais

Tenente Coronel Ferreira assume o comando do 30º BPM, em Teresópolis, com o desafio de manter os indicadores positivos do município em Segurança PúblicaReprodução Redes Sociais

Publicado 13/05/2024 11:57

O 30º Batalhão de Polícia Militar, em Teresópolis, mudou novamente de comando. Desde o último dia 7 de maio, o quartel passou a ser comandado pelo Tenente Coronel PM José Roberto Valle Ferreira. O militar substitui o o Tenente Coronel PM André de Holanda Cavalcante, que havia assumido a unidade em janeiro. Holanda continua na cidade, na unidade de controle intermediário, no 7° Comando de Policiamento de Área – PMERJ (CPA). Autoridades militares e políticas, além de representantes da sociedade civil organizada, participaram do evento de troca de comando, presidido pelo Comandante do 7° CPA, Coronel Rubens Castro Peixoto Júnior.

O novo comandante assume em um momento em que a Segurança Pública começa a ser uma preocupação maior para os teresopolitanos. A cidade vem registrando no último mês alguns casos de roubos nos bairros, como em Agriões e em Fátima, o que gerou uma reação imediata da PM, que intensificou o policiamento nas regiões afetadas.



Relatar erro

Você pode gostar