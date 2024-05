Prefeito Vinicius Claussen, o reitor do IFRJ, Rafael Almada e a diretora do colégio Lions Club, Ana de Oliveira dos Santos, oficializam a implantação do campus da instituição - Bruno Nepomuceno

Publicado 06/05/2024

O reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), Rafael Almada, e o Prefeito Vinicius Claussen oficializaram, na quinta-feira (2), na Prefeitura, a implantação do campus da instituição pública de ensino no município. Teresópolis será uma das seis cidades fluminenses contempladas pelo Governo Federal para receber a unidade, que atenderá, gratuitamente, cerca de 1.500 alunos, em cursos profissionalizantes, técnicos, de graduação e pós-graduação. Na ocasião, foi assinada a Carta de Compromisso da implantação da sede provisória do campus do IFRJ no Colégio Estadual Lions Club, no Meudon. A sede definitiva do campus do IFRJ em Teresópolis será construída pelo governo federal em área da Prefeitura no terreno da antiga Sudamtex, na Várzea.



“Estamos extremamente felizes em oficializar que teremos a primeira universidade pública federal em Teresópolis. Agradeço ao presidente Lula, ao André Ceciliano, secretário Especial de Assuntos Federativos da SRI, ao governador Cláudio Castro e a todos os vereadores, ministros e deputados que ajudaram na missão de trazer o IFRJ para Teresópolis. O IFRJ está presente em nosso município desde julho de 2022, com cursos gratuitos na Casa do Trabalhador. Com a chegada do campus do instituto, teremos um polo completo, em uma área de 7.500m², com cursos profissionalizantes, técnico, graduação, pós-graduação e quem sabe até mestrado”, enfatizou o Prefeito Vinicius Claussen, agradecendo especialmente a parceria do reitor Rafael Almada.



“Hoje é um marco muito importante, um momento em que a gente sela esse compromisso com a cidade. A Carta Compromisso que assinamos aqui será encaminhada ao governo federal para andamento do projeto. É o IRFJ chegando definitivamente a Teresópolis. Teremos uma unidade linda, em um espaço incrível. O IFRJ era da Baixada Fluminense e hoje estamos mudando essa história. Ele passa a ser também da Região Serrana”, frisou o Reitor Rafael Almada.

Alex Castellar, assessor especial do Governo do Estado, comentou sobre a parceria do governo com a cessão do espaço do Colégio Lions Club



A Carta Compromisso para instalação da sede provisória do IFRJ no Colégio Estadual Lions Club foi assinada pelo Prefeito Vinicius Claussen, pelo Reitor Rafael Almada e pela diretora do colégio, Ana de Oliveira dos Santos. “Gostaria de agradecer, em nome de toda comunidade escolar do Colégio Estadual Lions Club e de todos os moradores de Teresópolis, a implantação do IFRJ, dando início aos trabalhos em nosso colégio. Agradeço ao Governo Federal, ao Prefeito Vinicius Claussen, ao Reitor do IFRJ Rafael Almada, e ao Secretário de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, Hudson Fernandes. Agradeço também ao Vereador Diego Barbosa e, em especial, ao amigo Gustavo Simas, pelo empenho em levar o tão renomado Instituto para nossa Comunidade”, pontuou.



O evento contou com a participação de secretários municipais, gestores de ensino e professores, entidades, organizações e empresas de diversos ramos de atividade, além de jovens do Promaj. Também estiveram presentes os vereadores Diego Barbosa, apoiador da iniciativa, Paulinho Nogueira, Amós Laurindo e Teco Despachante. O empresário Ladmir Carvalho, da Alterdata Sofware, e o professor Jucimar Secchin, coordenador do curso de Administração do Unifeso e conselheiro do CRA-RJ (Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro) prestigiaram o evento. O Assessor Especial do Governador Cláudio Castro, Alex Castellar, representou o governador na cerimônia.



Visitas ao Colégio Lions e à área onde será a sede do IFRJ

Na tarde desta quinta, 2, o Prefeito Vinicius Claussen e a comitiva do IFRJ, acompanhados do secretários de Ciência e Tecnologia, Cleiton Pimentel, de Governo e Coordenação, Vinicius Oberg, e de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, Hudson Fernandes, do Ouvidor Geral, Lucas Guimarães, e do vereador Diego Barbosa, visitaram o Colégio Estadual Lions Club, localizado no Meudon. Eles foram recebidos pela diretora da unidade de ensino, professora Ana Maria de Oliveira dos Santos, e equipe gestora.



O colégio será a sede provisória do instituto até a construção da sede definitiva, no terreno da Sudamtex. Na unidade, serão oferecidos cursos de formação inicial e continuada, no horário noturno. Em breve serão divulgados os cursos ofertados, com cerca de 500 vagas disponibilizadas.



Em seguida, a comissão visitou a área onde fica a antiga fábrica da Sudamtex, local onde será a sede do IFRJ, com construção de prédio nos moldes estabelecidos pela instituição federal. A previsão é de que a obra tenha início no segundo semestre deste ano e conclusão em um ano. A expectativa é de que seja realizado vestibular no 2º semestre de 2025, com início das aulas no 1º semestre de 2026.



Ampliação do IFRJ

De acordo com o projeto do governo federal, ao todo, serão criados 100 novos campi nos 27 estados brasileiros, com a geração de 140 mil novas vagas, a maioria em cursos técnicos integrados ao ensino médio. O Governo Federal vai investir R$ 3,9 bilhões em obras, por meio do Novo PAC. Desse total, R$ 2,5 bilhões são para criar novos campi e R$ 1,4 bilhão para consolidar unidades já existentes, com a construção de refeitórios, ginásios, bibliotecas, salas de aula e aquisição de equipamentos.



