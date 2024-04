Programa RJ para Todos + Serviços chega à sexta edição em Teresópolis - Beatriz Madeira

Programa RJ para Todos + Serviços chega à sexta edição em TeresópolisBeatriz Madeira

Publicado 25/04/2024 14:09

O Governo do Estado do RJ realiza no próximo sábado (27), em Teresópolis, mais uma edição do programa RJ para Todos + Serviços, da Secretaria de Estado de Governo em parceria com a Prefeitura de Teresópolis. Na estrutura, que será montada na Praça Samuel Macário, no centro de Bonsucesso, a população terá acesso serviços gratuitos, como emissão de carteira profissional digital e documento de identidade; poderá fazer habilitação para casamento; conseguir isenção para certidões de casamento, nascimento e óbito; encaminhamento para postos de trabalho, no balcão de empregos; e ainda esclarecer dúvidas sobre direitos do consumidor. O atendimento será das 9h às 15h. Para garantir atendimento de forma organizada, as senhas serão distribuídas até as 13h.



O RJ para Todos + Serviços chega à sexta edição em Teresópolis, depois de passar pelos bairros da Fonte Santa, do São Pedro em duas edições, do Meudon e também da edição especial SOS Chuvas no Pedrão, em março. O evento, que beneficiará a população do terceiro distrito, atende também a uma moção do vereador Diego Barbosa.



“O RJ para Todos busca oferecer assistência às pessoas mais vulneráveis, garantindo acesso a direitos básicos, como documentação, reintegração familiar, inserção no mercado de trabalho e acolhimento social. É mais um programa importante da gestão do governador Cláudio Castro, dentro da área social, que visa melhorar a vida da população”, destaca o secretário de Governo André Moura.



"O programa RJ para Todos é uma iniciativa que promove cidadania e oportunidades para a população. A união dos governos estadual e municipal é fundamental para proporcionar atendimento humanizado e melhor qualidade de vida, especialmente para pessoas em vulnerabilidade social", comenta Alex Castellar, assessor especial do Governador Cláudio Castro.

Assessor especial do Governo do Estado do Rio de Janeiro coordena a ação local Bruno Nepomuceno



Para a retirada de documento de identidade é importante que o interessado tenha em mãos a certidão de nascimento ou casamento original. Já os interessados em fazer a habilitação para casamento precisam apresentar documento de identidade, CPF e certidão de nascimento.