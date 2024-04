Festival de Churros, no Alto, tem entrada gratuita e é também Pet Friendly. - Divulgação

Publicado 16/04/2024 12:39

Para garantir a segurança de motoristas e pedestres no entorno da Praça Nilo Peçanha, onde vai acontecer o Festival de Churros de 19 a 23 de abril, a Secretaria Municpal de Segurança Pública montou um esquema de trânsito, com agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) orientando os motoristas sobre as alterações nas ruas.

A GCM vai iniciar os desvios de trânsito na noite desta quarta-feira (17), às 23h. A interdição será mantida até quarta-feira (24), às 13h.



Interdições

No dia 17, a partir das 23h, terá início a montagem da estrutura do evento. Com isso, o fechamento da Rua Augusto Amaral Peixoto, na lateral da Praça Nilo Peçanha, a da escola Ginda Bloch, permanece até o dia 24.

* O ponto de táxi da Rua Augusto Amaral Peixoto será deslocado para Av. Oliveira Botelho, sendo o trânsito desviado para as ruas Maranhão e Jorge Lóssio.

Aplicativo Waze

Além do trabalho dos agentes da GCM, a Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, providenciou a inclusão das alterações no Waze for Cities. Assim, quem fizer os trajetos no entorno da Praça do Ginda Bloch utilizando o aplicativo será automaticamente direcionado para a via alternativa mais rápida. Para baixar a ferramenta no smartphone basta acessar o Play Store e digitar Waze (GPS e Trânsito ao vivo) e no Iphone acessar o App Store e buscar pelo aplicativo.

Com entrada franca, a edição do Festival de Churros terá shows, cervejas artesanais, gastronomia, Feira Delas e espaço kids. Todo o evento é Pet Friendly.