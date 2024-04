Trilha Suspensa na subsede Teresópolis, do Parnaso - Divulgação

Publicado 08/04/2024 10:53 | Atualizado 08/04/2024 11:00

O Parque Nacional da Serra dos Órgãos (Parnaso) registrou 208.974 visitas em 2023, de acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) em recente divulgação. Essa unidade de conservação foi criada em 1939 e abrange os municípios de Guapimirim, Magé, ambos na Baixada Fluminense, Petrópolis e Teresópolis,os dois na Região Serrana.



Entre os diferentes tipos de unidades de conservação – parques, estações ecológicas, áreas de proteção ambiental etc. - espalhadas pelo Brasil, o Parnaso ocupa a 16ª mais visitada. No ranking de comparação apenas entres parques nacionais, a 9ª posição.



O Parnaso possui três subsedes, Petrópolis, Teresópolis e Guapimirim, sendo que nesta última se encontra o Dedo de Deus, símbolo do montanhismo no Brasil.



No ano passado, as unidades de conservação federais em todo o país receberam 11.835.760 visitas. O Parque Nacional da Tijuca, na capital fluminense, é o predileto por 4.464.257 visitantes.



Terceiro parque mais antigo do Brasil

O Parnaso é uma Unidade de Conservação Federal de Proteção Integral, subordinada ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), cujo objetivo maior é o de preservar amostras representativas dos ecossistemas nacionais.



Criado em 30 de novembro de 1939, o PARNASO é o terceiro parque mais antigo do país, representando um importante marco na história das Unidades de Conservação Brasileiras. (Conheça um pouco mais da história do parque)



É um dos melhores locais do país para a prática de esportes de montanha, como escalada, caminhada, rapel e outros; além de ter fantásticas cachoeiras. O Parque tem a maior rede de trilhas do Brasil. São mais de 200 quilômetros de trilhas em todos os níveis de dificuldade: desde a trilha suspensa, acessível até a cadeirantes, até a pesada Travessia Petrópolis-Teresópolis, com 30 Km de subidas e descidas pela parte alta das montanhas.



Entre as escaladas destacam-se o Dedo de Deus, considerado o marco inicial da escalada no país.



Foi criado em 1939 para proteger a excepcional paisagem e a biodiversidade deste trecho da Serra do Mar na Região Serrana do Rio de Janeiro. São 20.024 hectares protegidos nos municípios de Teresópolis, Petrópolis, Magé e Guapimirim.



O Parque abriga mais de 2.800 espécies de plantas catalogadas pela ciência, 462 espécies de aves, 105 de mamíferos, 103 de anfíbios e 83 de répteis, incluindo 130 animais ameaçados de extinção e muitas espécies endêmicas (que só ocorrem neste local).