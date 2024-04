Prefeito Vinicius Claussen dedicou o prêmio aos servidores que se dedicaram para fazer de Teresópolis um município que fomenta o empreededorismo - Bruno Nepomuceno

Publicado 01/04/2024 11:34 | Atualizado 01/04/2024 11:38

O Município de Teresópolis conquistou o Prêmio Prefeitura Empreendedora, do Sebrae-RJ, na categoria Simplificação e Fomento ao Empreendedorismo. A premiação foi entregue ao Prefeito Vinicius Claussen nesta quarta, 27, no Teatro Adolpho Bloch, no Rio de Janeiro. Vencedora do prêmio no eixo ‘Compras Governamentais’ em 2022, nesta edição a cidade concorreu e ganhou com o projeto ‘Invista em Terê’, que reduz a burocracia e simplifica processos para a abertura de novas empresas.

“É o nosso segundo título! Dedico esse prêmio a todos os servidores que se empenharam para fazer de Teresópolis um município que fomenta a abertura de novas empresas, o empreendedorismo e o desenvolvimento econômico. Estamos no preparando para a etapa nacional, marcada para o dia 11 de junho, em Brasília”, comemorou Vinicius Claussen.

O prêmio: Iniciativa do Sebrae-RJ, a premiação tem como propósito valorizar administradores públicos que tenham implementado projetos com resultados comprovados de estímulo e valorização ao empreendedorismo e à modernização da gestão pública local.

Ao todo, 42 municípios fluminenses se inscreveram, com 72 projetos. Para a final da etapa estadual foram selecionados 31 projetos de 24 municípios concorrentes em dez categorias. Além de Teresópolis, os vencedores são: Volta Redonda – Cidade Empreendedora; Macaé – Compras Governamentais; Cordeiro – Empreendedorismo na Escola; Paraty – Empreendedorismo Rural; Saquarema – Governança Territorial; Paracambi – Sala do Empreendedor; Rio de Janeiro – Inclusão Produtiva; São Gonçalo – Sustentabilidade e Meio Ambiente; Vassouras – Turismo e Identidade Territorial.