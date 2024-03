Atendimentos do Mutirão SOS Chuvas do Programa RJ para Todos + Serviços, no Ginásio Perão - Bruno Nepomuceno

Publicado 28/03/2024 08:30

Mobilização de acolhimento social e de emissão gratuita de documentos para os moradores das áreas afetadas pelas chuvas de 22 de março, o Mutirão SOS Chuvas do Programa RJ para Todos + Serviços reuniu equipes de órgãos municipais, estaduais e federais nesta terça-feira (26), no Ginásio Poliesportivo Pedro Jahara – o Pedrão. De acordo com balanço da Secretaria de Estado de Governo, foram registrados 208 atendimentos.



Moradora do Perpétuo, uma das comunidades do bairro de São Pedro que sofreu danos com a chuva, Roberta Silva Santana aproveitou a oportunidade. “Desde que começou a chover a minha casa está enchendo d’água e molhou meus documentos. Alguns eu salvei, mas o principal, que é a certidão de nascimento do meu filho, perdi totalmente. Estou muito agradecida por ter essa mobilização muito rápida. Vim aqui e já consegui”, disse .



Alguns dos serviços gratuitos oferecidos ao público foram requerimento e emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social Digital; emissão ou agendamento da 1ª e 2ª via da carteira de identidade; 2ª via da certidão de nascimento e de casamento; 2ª via do atestado de óbito e habilitação para casamento; cadastro em banco de empregos e orientações sobre direitos do consumidor.



“Fizemos questão do atendimento imediato, pois este é um momento em que as pessoas têm muita dificuldade. Programa do Governo do Estado, o RJ para Todos possibilita às pessoas tirarem documentos a custo zero, e alguns foram emitidos na hora, como carteira de identidade e CPF”, relatou Alex Castellar, Assessor Especial do Governador Cláudio Castro.

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Teresópolis disponibilizou equipe de assistentes sociais para atendimentos diversos. “A prioridade foi acolher os moradores das áreas afetadas. Ficamos à disposição o dia todo com cadastro e atualização de dados para recebimento do Bolsa Família e também com informações sobre o aluguel social”, comentou a secretária municipal, Eliane de Moraes Leite.



O mutirão também teve representante do Governo Federal. “Esta é uma aproximão do Ministério com os municípios afetados pela chuva na região, pois em situação de emergência, agilidade e compromisso são essenciais”, frisou Eugênio Benedictus Cassara Filho, Coordenador de Proteção Social Especial do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.



Embaixador do RJ Para Todos, o medalhista olímpico e ex-velocista Robson Caetano acompanhou os atendimentos. “Estou presente em todos os eventos do programa. Como embaixador, tenho obrigação de fazer isso, mas antes de tudo é um prazer poder participar de uma ação que ajuda as pessoas”, concluiu.