Vítimas do desabamento na localidade da Coreia, no Meudon, foram sepultados neste domingo (24) - Divulgação PMT

Vítimas do desabamento na localidade da Coreia, no Meudon, foram sepultados neste domingo (24)Divulgação PMT

Publicado 24/03/2024 16:25

Na manhã deste domingo (24), foram sepultados no Cemitério Municipal Carlinda Berlim os corpos das duas vítimas do desabamento ocorrido na madrugada de sábado (23) localidade da Coreia, no bairro do Meudon, em Teresópolis. Kayque Silva (7 anos) e Miguel Sampaio (14 anos) dormiam em uma casa atingida por um deslizamento da encosta. O corpo do mais novo foi resgatado logo no início da manhã de sábado, já o adolescente só foi encontrado pelas equipes de resgate à tarde, após uma longa operação de busca que contou com cães farejadores.

Segundo informações divulgadas pela Defesa Civil Municipal, outros quatro adultos ocupavam as duas casas atingidas pelo grande volume de terra. Duas pessoas conseguiram escapar ilesos, apenas com algumas escoriações. Já o casal Michele e Jorge Sampaio, pais do adolescente Miguel, ficou soterrado, mas foi resgatados e, após exames, tiveram alta hospitalar algumas horas depois.

Conforme boletim divulgado no início da tarde pela Prefeitura de Teresópolis, o município registra 42 ocorrências até o momento, sendo 31 delas de deslizamentos. Ao todo, são 16 desalojados recebendo apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social. Não há registro de novas vítimas fatais.

Na tarde deste domingo (24), chove fraco em Teresópolis. O município segue em estágio de alerta devido ao grande acumulado de chuvas. Ainda há previsão de chuvas moderadas para o fim de tarde e noite.