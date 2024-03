BR-116 foi liberada e opera em sistema de comboio - Reprodução

BR-116 foi liberada e opera em sistema de comboioReprodução

Publicado 22/03/2024 18:12

A EcoRioMinas liberou o trecho de serra da BR-116/RJ, que liga o Rio de Janeiro a Teresópolis, às 18h. O trecho estava totalmente interditado desde às 15h28 por precaução devido às fortes chuvas que atingem a região.



Após análise da equipe técnica e do nosso Centro de Crise, diante da redução das chuvas e melhora da visibilidade, a concessionária reabriu o fluxo da Serra.



Caso ocorra alteração do cenário atual, a EcoRioMinas tomará as decisões necessárias para a segurança dos usuários.

Segundo a PRF, o tráfego está em modo comboio para manter a segurança dos usuários.