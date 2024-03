Serra Rio-Teresópolis foi fechada preventivamente - Reprodução

Publicado 22/03/2024 16:15

A EcoRioMinas, concessionária que administra a BR-116, informou às 16 horas desta sexta-feira (22) que, devido às fortes chuvas, o trecho da Serra que liga o Rio de Janeiro à cidade de Teresópolis está totalmente interditado. Não houve deslizamentos e nenhum tipo de ocorrência na via.



Após estudo do local, as equipes de Operação de Tráfego e Engenharia da concessionária em conjunto com a Defesa Civil dos municípios de Teresópolis e Guapimirim identificaram a necessidade de interdição no local.

Equipes da empresa estão em alerta posicionadas em pontos estratégicos da rodovia.



Não há previsão para liberaçãodarodovia.