Mosquito transmissor da dengue: estado vive epidemia da doençaDivulgação / SES

Publicado 18/03/2024 14:02

A Secretaria de Saúde de Teresópolis informou, via boletim divulgado nesta segunda-feira (18), que até o momento foram registrados 572 casos de dengue no município, com 45 internações, e nenhum óbito. Dos 45 internados, três permanecem em estado grave.

A Secretaria de Saúde reiterou que disponibilizou, de maneira emergencial, a sala de hidratação 24h na Unidade de Cuidados Intermediários em Saúde Dr. Eitel Abdallah, no bairro de São Pedro, para a recuperação plena dos pacientes que testaram positivo para a doença.



Em casos de sintomas como manchas vermelhas no corpo, febre alta, dor no corpo e vômito, procure uma das unidades de atendimento 24h como a UPA24h, o SPA Bonsucesso ou a Unidade de Pronto Atendimento Dr. Eltel Abdallah, no bairro de São Pedro.