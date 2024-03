Dom Joel Portella Amado é o novo líder espiritual dos católicos de oito municípios do Rio de Janeiro - Diocese de Petrópolis

Publicado 12/03/2024 09:02 | Atualizado 12/03/2024 09:03

A Diocese de Petrópolis recebeu o sexto bispo de sua história. Com a Catedral São Pedro de Alcântara lotada, tomou posse no sábado (9) Dom Joel Portella Amado. Dom Joel é o novo líder espiritual católico das 49 paróquias dos seis municípios que abrange a diocese (Teresópolis, Petrópolis, Magé, Guapimirim, Areal e São José do Vale do Rio Preto), além do Seminário Diocesano Nossa Senhora do Amor Divino e a Universidade Católica de Petrópolis.



Novamente, repetindo diversas vezes a palavra gratidão, dita no dia de sua nomeação pelo Papa Francisco em 31 de janeiro e nos dias seguintes, Dom Joel Portella voltou a afirmar: “Minha palavra, nesses últimos tempos, tem sido praticamente uma só: gratidão. Às pessoas que em algum momento estiveram comigo, com certeza me ouviram falar em gratidão. E eu não encontro outra palavra a ser dita. Por isso, eu a repito agora e, ao que tudo indica, vou repeti-la ainda muitas outras vezes”.

A missa de posse canônica foi prestigiada por lideranças religiosas e políticas do estado, como o Governador Cláudio Castro, o Secretário de Estado de Meio Ambiente, Bernardo Rossi, o Prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo e o Deputado Federal pelo Rio de Janeiro Hugo Leal. Representando Teresópolis, compareceram ao evento o assessor especial do Governo do Estado, Alex Castellar, e o líder católico, professor Leonardo Manso. Os padres, seminaristas e diáconos da cidade integraram a programação da posse, entre eles o Padre Jorge Luiz Pacheco de Medeiros, pároco da Matriz de Santa Teresa D'Ávila, que integra o Conselho de Consultores da Diocese.

Para o Governador Cláudio Castro, a Cidade Imperial ganha um grande amigo e trabalhador, pronto para compartilhar sua fé e servir com amor. "Sua dedicação e inspiração são refletidas em seu lema: 'Tudo para todos em favor do Evangelho'. Que sua jornada à frente da diocese seja marcada por muitas bênçãos e união", comentou.

Governador Cláudio Castro dá boas-vindas a Dom Joel Portella Amado, novo bispo da Diocese de Petrópolis Reprodução Redes Sociais

"Muita honra e gratidão por testemunhar um momento tão importante não apenas para os católicos da Região Serrana, mas para todo o Rio de Janeiro. Saúdo o bispo Joel, que certamente nos abençoará dando continuidade ao grande legado de Dom Gregório Paixão, agora arcebispo de Fortaleza", comentou Castellar.

Leonardo Manso e Alex Castellar com o agora arcebispo de Fortaleza, Dom Gregório Paixão, antecessor de Dom Joel Portella Amado Acervo Pessoal

Dom Joel Portella, que sucede o carismático Dom Gregório Paixão, agora arcebispo de Fortaleza (CE), destacou todo trabalho realizado pelos seus predecessores: “D. Gregório, obrigado pela presença hoje e pelo presente que o senhor deixou para mim. Obrigado pelos anos dedicados que o senhor passou nesta diocese e que agora, com a mesma dedicação, já está servindo em Fortaleza. Sua presença entre nós ratifica em mim a certeza de que eu venho fazer parte de uma história que não começa comigo, mas que, tendo brotado no eterno coração do Bom Deus, aqui se concretizou no trabalho dedicado e tão marcante de D. Cintra, D. Veloso, D. Vaz, D, Filippo e do senhor, D. Gregório”.

O Bispo Joel nasceu na cidade do Rio de Janeiro, foi ordenado presbítero em 12 de outubro de 1982, também no Rio, e como padre desempenhou diversas funções, nas paróquias da arquidiocese da capital. Ele é ainda membro da Academia Luso-Brasileira de Letras; Professor no Instituto Superior de Teologia da Arquidiocese do Rio de Janeiro e da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e membro da Comissão Organizadora da elaboração das Diretrizes da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil da CNBB. Em 7 de dezembro de 2016 foi designado como bispo auxiliar da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, pelo Papa Francisco. Durante a 57ª Assembleia Geral da CNBB, realizada em maio de 2019 em Aparecida (SP), Dom Joel Portella foi eleito Secretário Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, cargo que exerceu por quatro anos.