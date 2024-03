Em Teresópolis, filmes serão exibidos na Praça Olímpica Luís de Camões - Bruno Nepomuceno

Em Teresópolis, filmes serão exibidos na Praça Olímpica Luís de CamõesBruno Nepomuceno

Publicado 06/03/2024 12:27

Teresópolis foi a cidade escolhida para a abertura do projeto "Interior em Cena", que vai percorrer, durante quatro meses, seis cidades do interior do Estado do Rio de Janeiro exibindo em espaços públicos obras de diretores consagrados, que se inspiraram na questão ambiental. No próximo sábado (9), às 16 horas, na Praça Olímpica, a programação tem início com a Oficina Reciclável Robozitos. A entrada é franca, com retirada de senha uma hora antes, e 40 vagas disponíveis. A programação é livre para todas as idades.

Às 19 horas, está programada a exibição do filme “Narradores de Javé” (2003), de Eliane Caffé. No elenco, José Dumont, Matheus Nachtergaele e Nelson Xavier. Uma pequena cidade será submersa pelas águas de uma represa, e os moradores não serão indenizados porque não possuem registros nem documentos das terras. O filme recebeu várias premiações: Festival do Rio, Festival Internacional do Filme Independente de Bruxelas, Festival Internacional de Cinema de Punta Del Este, entre outras.



Em seguida, o público assistirá “Ilha das Flores” (1989), premiadíssimo curta de Jorge Furtado, produzido pela Casa de Cinema de Porto Alegre. Considerado um dos 100 melhores filmes de todos os tempos pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abbraccine), foi também eleito o melhor curta-metragem brasileiro.



Na ocasião, haverá um painel de debate, com a participação da ambientalista e geógrafa Teresa Coni Aguiar, autora do livro “Rio de Janeiro: um olhar sobre o desenvolvimento em harmonia com a natureza”.

Temática ambiental permeia festival

O “Projeto Interior na Cena” apresentará, em praças públicas, filmes como “Saneamento básico” e “Ilha das Flores”, de Jorge Furtado, “Narradores de Javé”, de Eliane Caffé, “Xingu”, de Cao Hamburger, “Ruivaldo - O Homem que Salvou a Terra”, de Jorge Bodanzky, “O Veneno está na Mesa”, de Silvio Tendler , “Amazônia Sociedade Anônima”, de Estevão Ciavatta, "O Sal da Terra”, de Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado, entre outros.

Depois de Teresópolis, o “Interior na Cena” se estenderá aos municípios de Duas Barras, Casimiro de Abreu, Vassouras, Mangaratiba , terminando em 11 de junho, em Paraty.

A entrada será franqueada ao público e, antes das sessões, haverá um bate papo com a participação de atores, diretores, críticos de cinema e ambientalistas. A exibição dos filmes será numa grande tela inflável, de 10m x 6m, a partir de um projetor de 10k, de alta definição.

Idealizado e concebido pelo produtor e pesquisador Leonardo Conde, o “Projeto Interior na Cena” foi aprovado pela Lei Paulo Gustavo RJ, e conta com a realização do Governo Federal, do Ministério da Cultura e do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.



Hoje, o meio ambiente está na pauta do dia, e o tema reflete nos filmes, na música, na literatura e em acalorados debates, que mobilizam diversos segmentos da sociedade.







Programação nos demais municípios



23/03 - Duas Barras - 19h



“Xingu”



Direção: Cao Hamburger







“Ruivaldo - O Homem que salvou a terra”



Direção: Jorge Bodanzky



13/04 – Casimiro de Abreu - 19h

“Saneamento Básico”



Direção: Jorge Furtado







“Floresta - Um jardim que a gente cultiva”



Direção: Mari Correa







27/04 - Vassouras - 19h



“O Veneno está na Mesa”



Direção: Silvio Tendler







‘Para aonde foram as andorinhas



Direção: Mari Correa







11/05 – Mangaratiba -19h



“A última floresta”



Direção: Luiz Bolognesi







“Quentura”



Direção: Mari Correa







15/06 - Paraty - 19h



“O Sal da Terra”



Direção: Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado







“Amazônia Sociedade Anônima”



Direção: Estevão Ciavatta